TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Глава Екатеринбургской епархии рассказал об убитом в Домодедове настоятеле храма

Сегодня, 11:33
Фото: 1MI
Глава Екатеринбургской епархии митрополит Евгений рассказал об убитом в селе Домодедово 24 августа настоятеле храма Николая Чудотворца 59-летнем Сергее Лопухове.

По словам главы, мужчину убили ножом на входе в храм в селе Домодедово. Евгений Кульберг отметил, что под особым попечением убитого была приходская Воскресная школа данного храма в данном населенном пункте, которую он считает уникальной.

Там есть чуть не единственная в России логопедическая группа при храме... Вечная тебе память, брат мой! – сказал мужчина.

А еще он сказал, что Сергей Лопухов мог сделать в жизни еще множество полезных дел. Но он надеется, что теперь его начинания продолжат свое развитие, уже без него.

Ранее сообщалось, что на настоятеля храма напал преподаватель воскресной школы. Он многократно нанес удары по его телу. Позже злоумышленник поджег один из кабинетов церкви. 

22-летний нападавший задержан. Возбуждено дело по УК РФ.

Читайте также:
Случайный пассажир перепутал такси и убил медика в ЕкатеринбургеРецидивист пытался на допросе убить ножницами следователя в ЕкатеринбургеТренер в Екатеринбурге чуть не убил своего воспитанника
#Елена Озерова#Происшествия#Новости УрФО#Убийство#Священник#Воскресная школа
Подпишитесь
Воздух Нижнего Тагила признан опасным для здоровья
23 августа, 16:22
Центр медицины катастроф на Урале потратит 400 млн на доставку пациентов вертолетами
Вчера, 08:22
Тагильчане ежедневно дышали сероводородом на прошедшей неделе
23 августа, 16:55
Неизвестный уговорил пожилую тагильчанку купить огнетушители на 40 тысяч рублей
Вчера, 13:33
Предпроектное обследование двух мостов через Ису под Нижним Тагила подешевело на 30%
Вчера, 13:22
Диоксид азота превысил норму в 1,5 раза при замерах тагильского воздуха 24 августа
Вчера, 11:16