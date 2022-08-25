Глава Екатеринбургской епархии рассказал об убитом в Домодедове настоятеле храма

По словам главы, мужчину убили ножом на входе в храм в селе Домодедово. Евгений Кульберг отметил, что под особым попечением убитого была приходская Воскресная школа данного храма в данном населенном пункте, которую он считает уникальной.
Там есть чуть не единственная в России логопедическая группа при храме... Вечная тебе память, брат мой! – сказал мужчина.
А еще он сказал, что Сергей Лопухов мог сделать в жизни еще множество полезных дел. Но он надеется, что теперь его начинания продолжат свое развитие, уже без него.
Ранее сообщалось, что на настоятеля храма напал преподаватель воскресной школы. Он многократно нанес удары по его телу. Позже злоумышленник поджег один из кабинетов церкви.
22-летний нападавший задержан. Возбуждено дело по УК РФ.