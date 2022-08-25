Из-за пачки памперсов грабители ударили шилом охранника в магазине Екатеринбурга

Их личности удалось установить оперативно, ранее молодые люди неоднократно совершали кражи в магазинах и попадали на камеры видеонаблюдения. Грабители были задержаны сотрудниками правоохранительных органов в Первоуральске. Им обоим по 21 году. Ранее подозреваемые привлекались к административной ответственности за употребление наркотиков и мелкие кражи.