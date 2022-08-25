Из-за пачки памперсов грабители ударили шилом охранника в магазине Екатеринбурга

Кража произошла в одном из сетевых магазинов на улице Павла Шаманова. Охранник получил ранение в живот, однако госпитализация ему не потребовалась. После нападения и злоумышленники скрылись с подгузниками.
Их личности удалось установить оперативно, ранее молодые люди неоднократно совершали кражи в магазинах и попадали на камеры видеонаблюдения. Грабители были задержаны сотрудниками правоохранительных органов в Первоуральске. Им обоим по 21 году. Ранее подозреваемые привлекались к административной ответственности за употребление наркотиков и мелкие кражи.
На этот раз в отношении задержанных возбуждено уголовное дело за разбой, им грозит до 10 лет тюрьмы.