TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Из-за пачки памперсов грабители ударили шилом охранника в магазине Екатеринбурга

Сегодня, 19:18
Фото: 1MI
Два молодых человека украли упаковку памперсов в магазине Екатеринбурга. Когда охранник попытался остановить их с похищенным товаром, они ударили мужчину шилом.

Кража произошла в одном из сетевых магазинов на улице Павла Шаманова. Охранник получил ранение в живот, однако госпитализация ему не потребовалась. После нападения и злоумышленники скрылись с подгузниками.

Их личности удалось установить оперативно, ранее молодые люди неоднократно совершали кражи в магазинах и попадали на камеры видеонаблюдения. Грабители были задержаны сотрудниками правоохранительных органов в Первоуральске. Им обоим по 21 году. Ранее подозреваемые привлекались к административной ответственности за употребление наркотиков и мелкие кражи.  

На этот раз в отношении задержанных возбуждено уголовное дело за разбой, им грозит до 10 лет тюрьмы.

Насильник и грабитель стал инициатором драки в метро Екатеринбурга
Узнать подробнее
Читайте также:
Сосед ограбил спящую жительницу ЕкатеринбургаОграбивший пункт выдачи Kazan Express полуголый мужчина задержан в ЕкатеринбургеУгрожал подростку: свердловчанин вынес из чужой квартиры имущество на 200 тысяч
#Евгения Сафина#Криминал#Екатеринбург#Новости УрФО#Полиция#Гража#Магазин#Шило#Грабители
Подпишитесь
В 40 раз превышено содержание синильной кислоты в воздухе Нижнего Тагила
Сегодня, 11:55
В Нижнем Тагиле помолятся на начало учебного года
Сегодня, 13:23
Тагильчане ежедневно дышали сероводородом на прошедшей неделе
23 августа, 16:55
Неизвестный уговорил пожилую тагильчанку купить огнетушители на 40 тысяч рублей
Вчера, 13:33
Центр медицины катастроф на Урале потратит 400 млн на доставку пациентов вертолетами
Вчера, 08:22
Воздух Нижнего Тагила признан опасным для здоровья
23 августа, 16:22