Меру пресечения за дискредитацию ВС РФ избирает суд экс-мэру Екатеринбурга Ройзману

Следователь настаивал, чтобы суд был закрытым, но ему в этом отказали. В зале экс-мэр дал небольшое интервью журналистам. По его словам, он не собирается уезжать из России, а на допросе он не поставил в документах ни одной подписи. К делу были приобщены характеристики на Евгения Ройзмана от известных людей.