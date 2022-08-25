Меру пресечения за дискредитацию ВС РФ избирает суд экс-мэру Екатеринбурга Ройзману

24 августа Евгений Ройзман после проведения обысков был доставлен в полицию на допрос и задержан на 48 часов. Ночь он провел в изоляторе, а днем его под конвоем доставили в здание суда.
Следователь настаивал, чтобы суд был закрытым, но ему в этом отказали. В зале экс-мэр дал небольшое интервью журналистам. По его словам, он не собирается уезжать из России, а на допросе он не поставил в документах ни одной подписи. К делу были приобщены характеристики на Евгения Ройзмана от известных людей.
Следствие настаивает, что бывшему главе Екатеринбурга необходимо запретить ряд определенных действий до 29 сентября: пользоваться интернетом и средствами связи, посещать публичные места, и общаться с кем-либо, кроме адвоката и следователя.
Решение о мере пресечения для Евгения Ройзмана должно быть принято 25 августа, пишет «КП-Екатеринбург».