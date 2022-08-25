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Меру пресечения за дискредитацию ВС РФ избирает суд экс-мэру Екатеринбурга Ройзману

Сегодня, 18:15
Фото: Соцсети Евгения Ройзмана
В Верх-Исетском районном суде избирают меру пресечения бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману по делу о дискредитации военных сил РФ.

24 августа Евгений Ройзман после проведения обысков был доставлен в полицию на допрос и задержан на 48 часов. Ночь он провел в изоляторе, а днем его под конвоем доставили в здание суда.

Следователь настаивал, чтобы суд был закрытым, но ему в этом отказали. В зале экс-мэр дал небольшое интервью журналистам. По его словам, он не собирается уезжать из России, а на допросе он не поставил в документах ни одной подписи. К делу были приобщены характеристики на Евгения Ройзмана от известных людей.

Следствие настаивает, что бывшему главе Екатеринбурга необходимо запретить ряд определенных действий до 29 сентября: пользоваться интернетом и средствами связи, посещать публичные места, и общаться с кем-либо, кроме адвоката и следователя.

Решение о мере пресечения для Евгения Ройзмана должно быть принято 25 августа, пишет «КП-Екатеринбург».

Силовики, обыски, статья: что известно о задержании Ройзмана
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