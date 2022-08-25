На севере Свердловской области резко снизится температура

27 числа день пройдёт без осадков, однако с похолоданием: ночью синоптики прогнозируют до +11...+16 °C, на крайнем севере и вовсе +6. Воздух прогреется до +20...+25 градусов в дневное время суток, сообщает Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.