На севере Свердловской области резко снизится температура

Днём 25 августа на юге области метеорологи обещают от +26 до +31 °C, на севере — от +23 до +28 °C. Ожидаются недолгосрочные дожди, вероятно — грозы.
В ночь на 26 августа температура упадёт до +12...+17 градусов. В течение дня столбики термометров поднимутся до +20...+25 градусов, в южных территориях —до всех +30. Возможен дождь.
27 числа день пройдёт без осадков, однако с похолоданием: ночью синоптики прогнозируют до +11...+16 °C, на крайнем севере и вовсе +6. Воздух прогреется до +20...+25 градусов в дневное время суток, сообщает Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.