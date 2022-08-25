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На севере Свердловской области резко снизится температура

Сегодня, 11:47
Фото: 1MI
Синоптики прогнозируют похолодание до +6 градусов Цельсия уже в эту субботу, 27 августа. Температура снизится на северной части Свердловской области.

Днём 25 августа на юге области метеорологи обещают от +26 до +31 °C, на севере — от +23 до +28 °C. Ожидаются недолгосрочные дожди, вероятно — грозы.

В ночь на 26 августа температура упадёт до +12...+17 градусов. В течение дня столбики термометров поднимутся до +20...+25 градусов, в южных территориях —до всех +30. Возможен дождь.

27 числа день пройдёт без осадков, однако с похолоданием: ночью синоптики прогнозируют до +11...+16 °C, на крайнем севере и вовсе +6. Воздух прогреется до +20...+25 градусов в дневное время суток, сообщает Уральское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

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#Анна Варнакина#Свердловская область#Погода#Прогноз погоды#Прогнозы погоды#Температура#Температура воздуха
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