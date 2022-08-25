Началось строительство моста через реку Кушва в Нижнем Тагиле

Проблемы с переходом через мост у жителей ТОС «Малая Кушва» возникли давно. На них обратил внимание во время встречи с общественностью губернатор Евгений Куйвашев. Глава региона поручил мэру Нижнего Тагила Владиславу Пинаеву возвести новый мост. На это выделились средства из регионального бюджета.
Новый пешеходный мост должен появиться на улице Менделеева осенью. Работы по его возведению уже начались.
Строительство моста по Менделеева левый берег, опоры будущего моста, — поделилась в социальных сетях глава ТОС «Малая Кушва» Татьяна Несоленихина.
Ранее TagilCity.ru рассказали о пожилом местном жителе Николае, который ходит через мост по нескольку раз в день. Он пожаловался, что мост загораживает проезд к его дому и создает высокую проходимость у ворот частного домовладения по Менделеева, 57.