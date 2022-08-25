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Насиловавших школьниц цыган начнут судить в Екатеринбурге

Сегодня, 16:21
Фото: 1MI
В Екатеринбурге состоится суд над цыганами, которые изнасиловали троих школьниц.

Все это произошло на «вписке» уральской столице. Суд запланирован на 31 октября, пишет Ура.ру со ссылкой на пресс-службу Октябрьского районного суда. 

В изнасиловании подозревают троих человек. Дело будет рассмотрено в закрытом порядке. Ранее злоумышленников уже доставляли в суд, но заседание неоднократно переносилось. 

Следователи полагают, что трое цыган пригласили девочек на вечеринку, купили алкоголь и закрылись в квартире. Там они надругались над девочками, а также совершили с ними ряд действий сексуального характера.

Если вину злоумышленников докажут, их посадят в тюрьму на срок до 15 лет. 

В Екатеринбурге обвиняемым в групповом изнасиловании цыганам грозит до 15 лет колонии
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