Насиловавших школьниц цыган начнут судить в Екатеринбурге

Все это произошло на «вписке» уральской столице. Суд запланирован на 31 октября, пишет Ура.ру со ссылкой на пресс-службу Октябрьского районного суда.
В изнасиловании подозревают троих человек. Дело будет рассмотрено в закрытом порядке. Ранее злоумышленников уже доставляли в суд, но заседание неоднократно переносилось.
Следователи полагают, что трое цыган пригласили девочек на вечеринку, купили алкоголь и закрылись в квартире. Там они надругались над девочками, а также совершили с ними ряд действий сексуального характера.
Если вину злоумышленников докажут, их посадят в тюрьму на срок до 15 лет.