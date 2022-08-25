Новый стадион для двух школ торжественно открыл мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев

Многофункциональную площадку за несколько месяцев построили на месте пустыря сотрудники МУП «Тагилдорстрой». На церемонии открытия присутствовали школьники, родители, преподаватели учебных заведений, а также представители администрации Нижнего Тагила.
Площадь стадиона составляет несколько гектаров. Там оборудованы места для игры в футбол, баскетбол, волейбол и беговые дорожки. Также на площадке можно сдавать нормы ГТО. На фасаде хозпостройки школы №9 художники нарисовали панно.
Открытия стадиона ждали не только школьники, но и местные жители. Они также смогут пользоваться спортплощадкой.
Владислав Пинаев отметил, что в городе продолжится строительство стадионов у образовательных учреждений. В 2023 году планируется оборудовать спортплощадку у школы №10 на Лебяжке.
Благодаря поддержке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева мы можем улучшать инфраструктуру города и насыщать ее современными спортивными объектами, — сказал глава города.