TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Новый стадион для двух школ торжественно открыл мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев

Сегодня, 17:44
Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
Новый стадион, которым будут пользоваться учащиеся школ № 9 и 35 на Вагонке, торжественно открыл 25 августа глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Многофункциональную площадку за несколько месяцев построили на месте пустыря сотрудники МУП «Тагилдорстрой». На церемонии открытия присутствовали школьники, родители, преподаватели учебных заведений, а также представители администрации Нижнего Тагила.

Площадь стадиона составляет несколько гектаров. Там оборудованы места для игры в футбол, баскетбол, волейбол и беговые дорожки. Также на площадке можно сдавать нормы ГТО. На фасаде хозпостройки школы №9 художники нарисовали панно.

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Открытия стадиона ждали не только школьники, но и местные жители. Они также смогут пользоваться спортплощадкой.

Владислав Пинаев отметил, что в городе продолжится строительство стадионов у образовательных учреждений. В 2023 году планируется оборудовать спортплощадку у школы №10 на Лебяжке.

Благодаря поддержке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева мы можем улучшать инфраструктуру города и насыщать ее современными спортивными объектами, — сказал глава города.
Директор о стадионе у школы № 9: «Великолепная площадка, которую ждали долгие годы»
Узнать подробнее
Читайте также:
Вход запрещен. Почему школьные стадионы не всегда доступны для тагильских спортсменовСтрит-арт появится на новом стадионе в Нижнем Тагиле
#Евгения Сафина#Владислав Пинаев#Общество#Нижний Тагил#Стадион#Школа#Спортплощадка#Открытие#Строительство
Подпишитесь
В 40 раз превышено содержание синильной кислоты в воздухе Нижнего Тагила
Сегодня, 11:55
В Нижнем Тагиле помолятся на начало учебного года
Сегодня, 13:23
Тагильчане ежедневно дышали сероводородом на прошедшей неделе
23 августа, 16:55
Неизвестный уговорил пожилую тагильчанку купить огнетушители на 40 тысяч рублей
Вчера, 13:33
Центр медицины катастроф на Урале потратит 400 млн на доставку пациентов вертолетами
Вчера, 08:22
Воздух Нижнего Тагила признан опасным для здоровья
23 августа, 16:22