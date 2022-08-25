Новый стадион для двух школ торжественно открыл мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев

Площадь стадиона составляет несколько гектаров. Там оборудованы места для игры в футбол, баскетбол, волейбол и беговые дорожки. Также на площадке можно сдавать нормы ГТО. На фасаде хозпостройки школы №9 художники нарисовали панно.