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Новый театральный сезон стартовал в Драматическом театре Нижнего Тагила

Сегодня, 13:54
Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила
Драматический театр открыл новый 77-й сезон в Нижнем Тагиле. В качестве подарка зрителям был представлен капустник. В новом сезоне все запланированные спектакли будут представлены в афише, а два литератора получат по одной премьере на сцене, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

В театре уже 30 сентября ожидает первый показ спектакля «Озорник». Он создан по рассказу Дмитрия Мамина-Сибиряка в инсценировке Ирины Васьковской. Сценографические решение были придуманы художникам из Санкт-Петербурга Константином Соколовым. Над костюмами работает тагильская художница Юлия Зятькова.

Для Мамина-Сибиряка данный год стал юбилейным. 6 ноября исполняется 170 лет со дня его рождения.

В конце ноября планируется представить вторую премьеру сезона «Бесприданницу» по пьесе Александра Островкого. Рассказал был создан в 1878 году. Источником сюжета стала криминальная хроника Кинешемского уезда. Спектакль ставит режиссер Галина Зальцман. Оформлением будет заниматься Дмитрий Разумов.

Отмечается, что обе премьеры ставятся на гранты губернатора Свердловской области. В ближайших планах у актеров два гастрольных выезда. Оба будут обменными. В середине сентября в рамках федерального проекта «Большие гастроли» Драматический театр на пять дней поменяется сценами с Курским государственным драматическим театром. В ноябре обменные гастроли состоятся с Серовским театром драмы.

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