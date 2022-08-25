Новый театральный сезон стартовал в Драматическом театре Нижнего Тагила

Отмечается, что обе премьеры ставятся на гранты губернатора Свердловской области. В ближайших планах у актеров два гастрольных выезда. Оба будут обменными. В середине сентября в рамках федерального проекта «Большие гастроли» Драматический театр на пять дней поменяется сценами с Курским государственным драматическим театром. В ноябре обменные гастроли состоятся с Серовским театром драмы.