Полиция проверила тагильские юрлица на организацию вывоза мусора

С начала года в Нижнем Тагиле наказание по статье КоАП РФ «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов» получили четыре организации, сообщила TagilCity.ru заместитель начальника МУ МВД «Нижнетагильское» по охране общественного порядка Оксана Свинохова. Статья предусматривает штраф для юрлиц от 100 до 250 тысяч рублей.