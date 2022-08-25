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Полиция проверила тагильские юрлица на организацию вывоза мусора

Сегодня, 13:21
Фото: 1MI
Сотрудники ГУ МВД Свердловской области провели рейды в Нижнем Тагиле, Кушве, Качканаре и Лесном по выявлению юридических лиц, не организовавших вывоз мусора.

Всего за май-июнь этого года полицейские проверили 48 юридических лиц. 11 из них на момент проверки уже организовали место вывоза ТКО и заключили договор с регоператором. 36 организаций приступили к урегулированию отношений после рейда. Одному юрлицу грозит административная ответственность за нарушение экологического законодательства.

С начала года в Нижнем Тагиле наказание по статье КоАП РФ «Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов» получили четыре организации, сообщила TagilCity.ru заместитель начальника МУ МВД «Нижнетагильское» по охране общественного порядка Оксана Свинохова. Статья предусматривает штраф для юрлиц от 100 до 250 тысяч рублей.

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#Анна Григорьева#Экология#Эксклюзив#Нижний Тагил#Свердловская область#Мусор#Проверка#Полиция#Штраф
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