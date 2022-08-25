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Посвященный Уралу фильм покажут в саду Екатеринбурга

Сегодня, 10:53
Фото: 1MI
На фестивале «Ойка» представят кинопоказ в Саду Нурова в Екатеринбурге. Жители и гости города смогут посмотреть кино, посвященное Уралу. Мероприятие пройдёт 27 августа на улице Чапаева, 1. Старт события — в 20:00.

Посмотреть кино, посвященное УрФО, можно бесплатно. Покажут не только полнометражные картины, но и анимационные, и короткометражные, и документальные фильмы. Темой кинокартин станет Уральский федеральный округ во всем его многообразии: от степей до полярных окраин. Для того, чтобы стать участником мероприятия, необходима предварительная регистрация.

Партнером фестиваля стала «Усадьба Рязанова» — общество, занимающееся реконструкцией архитектурного памятника с одноименным названием в центре столицы Свердловской области.

Сам фест запланирован на сентябрь нынешнего года. В жюри попали режиссеры Иван Соснин и Алексей Федорченко, художница из Нижнего Тагила Алиса Горшенина, пишет ЕАН.

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#Екатеринбург#Свободное время#Кино#Фестиваль#Киопоказ#Анна Варнакина
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