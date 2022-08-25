Посвященный Уралу фильм покажут в саду Екатеринбурга

Посмотреть кино, посвященное УрФО, можно бесплатно. Покажут не только полнометражные картины, но и анимационные, и короткометражные, и документальные фильмы. Темой кинокартин станет Уральский федеральный округ во всем его многообразии: от степей до полярных окраин. Для того, чтобы стать участником мероприятия, необходима предварительная регистрация.
Партнером фестиваля стала «Усадьба Рязанова» — общество, занимающееся реконструкцией архитектурного памятника с одноименным названием в центре столицы Свердловской области.
Сам фест запланирован на сентябрь нынешнего года. В жюри попали режиссеры Иван Соснин и Алексей Федорченко, художница из Нижнего Тагила Алиса Горшенина, пишет ЕАН.