Посвященный Уралу фильм покажут в саду Екатеринбурга

Посмотреть кино, посвященное УрФО, можно бесплатно. Покажут не только полнометражные картины, но и анимационные, и короткометражные, и документальные фильмы. Темой кинокартин станет Уральский федеральный округ во всем его многообразии: от степей до полярных окраин. Для того, чтобы стать участником мероприятия, необходима предварительная регистрация.