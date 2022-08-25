Превышение сероводорода и цианида. Итоги замеров в Нижнем Тагиле в НМУ

Сам ЕВРАЗ НТМК обвинил в выбросе канализационный коллектор, расположенный рядом с постом УГМС, где было зафиксировано превышение. Однако, по словам экологов, сероводород тяжелее воздуха и подняться из колодца на высоту замеров не мог. Это подтвердили и последующие замеры в коллекторе, которые показали, что уровень вещества находится в норме.