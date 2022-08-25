Превышение сероводорода и цианида. Итоги замеров в Нижнем Тагиле в НМУ

Все замеры проводились в течение 20-минут при температуре воздуха +27 градусов и северо-западном ветре со скоростью три метра в секунду. Также на территории города действует режим НМУ. Однако ведомства не проводят проверки в режим неблагоприятных метеоусловий из-за моратория.
Первым местом стал Сухоложский поселок. Замеры проходили возле станции мониторинга воздуха «Уральского УГМС». Кроме того, в момент приезда журналистов редакции в этом месте отбор проб воздуха делала передвижная лаборатория ЕВРАЗ НТМК.
После 20-минутных замеров газоанализатор «Геолан-1П» показал наличие в воздухе синильной кислоты в размере 0,4 мг/м3. Вещество превысило норму в 40 раз, так как его ПДК составляет 0,1 мг/м3.
Синильная кислота или цианистый водород опасна тем, что блокирует ферменты, необходимые для поступления кислорода к тканям, то есть останавливает тканевое дыхание. Особенно остро на вещество реагирует нервная система человека, так как при кислородном голодании нарушается работа мозга. Появляются тошнота, рвота, отдышка и снижение пульса.
В год в Нижнем Тагиле выбрасывается примерно 130 тонн синильной кислоты. Основной источник вещества — ЕВРАЗ НТМК.
Кроме того, на Сухоложском поселке уже 10 дней подряд станция УГМС фиксирует превышение сероводорода от 1,1 до 2,4 ПДК.
На Северном поселке замеры также проходили на улице Бирюзовая возле поста мониторинга воздуха, но уже принадлежащего Министерству экологии региона. Там газоанализатор TagilCity.ru показал нулевые значения.
В прошлом году на Северном поселке работала передвижная станция УГМС, которая за девять месяцев работы отобрала 50 проб воздуха. В них были обнаружены превышения взвешенных веществ, фенола, бензапирена, железа и меди.
Замеры на Тагилстрое проводились возле жилого дома на улице Шевченко, которая находится в непосредственной близости от ЕВРАЗ НТМК. Прибор показал, что в воздухе присутствует сероводород в размере 0,01 мг/м3. Такое значение превышает ПДК вещества в 1,25 раза (норма 0,008мг/м3).
Сероводород относится к третьему классу опасности и в первую очередь негативно действует на нервную систему человека, вызывая сильные головные боли и судороги.
За год в Нижнем Тагиле выбрасывается около 75 тонн сероводорода. Больше всего — с ЕВРАЗ НТМК — 73 тонны, так как этот газ используется в коксохимическом производстве. Остальные предприятия загрязняют воздух этим веществом в небольших количествах.
Последним местом замеров стал центр города на улице Мира возле стадиона «Юность». Здесь прибор также зафиксировал превышение сероводорода в 2,5 раза. Значение вещества после 20-минутных замеров составило 0,02 мг/м3.
С начала года посты УГМС семь раз фиксировали высокое и очень высокое загрязнение воздуха в Нижнем Тагиле. В шести случаях превышения были по сероводороду от 10,1 до 19,8 ПДК на Красном Камне, Тагилстрое и Вагонке.
Самый большой выброс вещества (19,8 ПДК) был в конце января, когда город накрыл удушающий смог. Проверка Росприроднадзора показала, что источником сероводорода в те дни стал ЕВРАЗ НТМК. Ведомство привлекло предприятие к ответственности по административной статье, которая предусматривает штраф от 20 до 100 тысяч рублей.
Сам ЕВРАЗ НТМК обвинил в выбросе канализационный коллектор, расположенный рядом с постом УГМС, где было зафиксировано превышение. Однако, по словам экологов, сероводород тяжелее воздуха и подняться из колодца на высоту замеров не мог. Это подтвердили и последующие замеры в коллекторе, которые показали, что уровень вещества находится в норме.
В 2021 году Нижний Тагил, согласно данным Министерства экологии региона, стал единственным городом в Свердловской области, где показатели загрязнения воздуха соответствуют очень высокому уровню, вызывая опасное влияние на состояние здоровья населения.