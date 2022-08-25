Притворился мертвым и выжил: медведь напал на мужчину в посёлке Свердловской области

Известно, что потерпевший часто бывает в лесу, собирает ягоды и грибы. В тот день он поехал на кедровик чтобы найти орехи. Мужчина занимался своими делами, а после повернул голову и обнаружил идущего на него медведя. Любитель тихой охоты не носил с собой оружие, поэтому сопротивляться крупному зверю смысла не было.