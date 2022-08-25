Притворился мертвым и выжил: медведь напал на мужчину в посёлке Свердловской области

Известно, что потерпевший часто бывает в лесу, собирает ягоды и грибы. В тот день он поехал на кедровик чтобы найти орехи. Мужчина занимался своими делами, а после повернул голову и обнаружил идущего на него медведя. Любитель тихой охоты не носил с собой оружие, поэтому сопротивляться крупному зверю смысла не было.
Далее между человеком и животным произошла стычка. Медведь повредил леснику кожу головы, пожевал пальцы и сломал руку. Далее пострадавший упал, принял обездвиженное положение и прикинулся мертвым. Хищник ушел, а раненый человек добрался сначала до болотохода, потом – до посёлка. С лесопилки позвонил в ЕДДС и вызвал карету скорой помощи. Свердловчанина госпитализировали.
Глава Гарей Сергей Величко подметил, что как только стало известно о случившемся, двум бригадам охотников выдали разрешение на отстрел, но медведя так никто и не нашёл, пишет «Глобус».