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Притворился мертвым и выжил: медведь напал на мужчину в посёлке Свердловской области

Сегодня, 08:43
Фото: 1MI
Медведь совершил нападение на человека в двух километрах от посёлка Гари в Свердловской области. Пострадавший выжил благодаря тому, что притворился мертвым. Инцидент случился приблизительно неделю назад.

Известно, что потерпевший часто бывает в лесу, собирает ягоды и грибы. В тот день он поехал на кедровик чтобы найти орехи. Мужчина занимался своими делами, а после повернул голову и обнаружил идущего на него медведя. Любитель тихой охоты не носил с собой оружие, поэтому сопротивляться крупному зверю смысла не было.

Далее между человеком и животным произошла стычка. Медведь повредил леснику кожу головы, пожевал пальцы и сломал руку. Далее пострадавший упал, принял обездвиженное положение и прикинулся мертвым. Хищник ушел, а раненый человек добрался сначала до болотохода, потом – до посёлка. С лесопилки позвонил в ЕДДС и вызвал карету скорой помощи. Свердловчанина госпитализировали.

Глава Гарей Сергей Величко подметил, что как только стало известно о случившемся, двум бригадам охотников выдали разрешение на отстрел, но медведя так никто и не нашёл, пишет «Глобус».

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#Анна Варнакина#Свердловская область#Происшествия#Медведь#Лес#Пострадавшие#Охота
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