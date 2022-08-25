Пропавший на Range Rover свердловчанин найден мертвым в своем гараже

Последний раз, по словам знакомого, мужчину видели 17 августа на своем Range Rover Sport. Ранее Сергей никогда не пропадал. Бывшая супруга подтвердила, что мужчина скончался в результате несчастного случая, пишет Е1.
В Следственном комитете Свердловской области сообщили, что по факту гибели мужчины проводится проверка. Там отметили, что предварительно инцидент не носит криминального характера.
По словам знакомого Сергея, он грузил на прицеп станок, а тот упал на него. Он ударил пропавшего по голове. Гаражом мужчина пользовался редко, так как чинил автомобиль в сервисе. Поэтому никто не подумал, что он может там находиться.