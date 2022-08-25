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Пропавший на Range Rover свердловчанин найден мертвым в своем гараже

Сегодня, 16:04
Фото: 1MI
Пропавшего в Екатеринбурге 34-летнего Сергея Шиганова нашли мертвым в гараже. О нем ничего не было известно с 19 августа. Знакомые рассказывали, что мужчина переехал в Екатеринбург из Новоуральска после развода с супругой.

Последний раз, по словам знакомого, мужчину видели 17 августа на своем Range Rover Sport. Ранее Сергей никогда не пропадал. Бывшая супруга подтвердила, что мужчина скончался в результате несчастного случая, пишет Е1.

В Следственном комитете Свердловской области сообщили, что по факту гибели мужчины проводится проверка. Там отметили, что предварительно инцидент не носит криминального характера.

По словам знакомого Сергея, он грузил на прицеп станок, а тот упал на него. Он ударил пропавшего по голове. Гаражом мужчина пользовался редко, так как чинил автомобиль в сервисе. Поэтому никто не подумал, что он может там находиться.

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