Ремонт детской поликлиники продолжается на Вагонке в Нижнем Тагиле

Детская поликлиника на Вагонке является самой большой в Нижнем Тагиле. Из-за того, что на время ремонта она не прекратила принимать маленьких пациентов, работы проводятся поочередно.
На сегодняшний день одно крыло медицинского учреждения почти готово, скоро туда переедут врачи. После этого строители продолжат ремонт в другой половине здания, она будет изолирована.
Также в рамках ремонта благоустраивается территория вокруг больницы: подрядчики спилили опасные ветки с деревьев, обустраивают дренажную систему, делают отмостку и гидроизоляцию фундамента.
В этом году ремонтируем сразу четыре объекта. В скором времени четыре детских поликлиники преобразятся и будут соответствовать современным стандартам, — рассказал редакции TagilCity.ru главврач ДГБ Нижнего Тагила Дмитрий Клейменов.
Напомним, в 2022 году на ремонт четырех поликлиник в Нижнем Тагиле выделено 142 миллиона рублей в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения».