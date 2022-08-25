РЭО: Эксперты одобрили решение президента Путина по реформе РОП

Буцаев подчеркнул, что вместо необходимости администрировать миллионы небольших производителей товаров, которые используют упаковку, контролерам нужно будет следить лишь за 2500 компаний по изготовлению упаковки. Также глава РЭО обратил внимание на то, что с 2025 года введут нормативы утилизации упаковки в размере 100%, сообщает rg.ru.
Напомним, что вице-премьер Виктория Абрамченко ранее направила президенту РФ Владимиру Путину письмо, содержащее предложения по совершенствованию механизма расширенной ответственности производителей. Согласно письму, с 2023 года обязанности по утилизации упаковки будут исполнять ее изготовители. Товаропроизводители будут покупать упаковку по стоимости, в которую заложены расходы на ее утилизацию.
По словам Алексея Сергеева, исполнительного директора ассоциации «Лига переработчиков макулатуры», в действующем механизме РОП в отношении ставок экосборов применяется понижающий коэффициент. Он направлен на стимулирование использования видов упаковки, которая не утилизируется. Поправки к законам о РОП, которые предлагает правительство, нацелены на устранение подобного недоразумения. Эксперт одобрил такие изменения.
Как отметил сооснователь Солнечногорского ОЭМЗ Денис Кондратьев, в действующем механизме расширенной ответственности производителей задействованы десятки тысяч сотрудников контролирующих органов и администраторов. Эксперт подчеркивает несовершенство такой системы проверок. Решение проблемы он видит в ведении цифровых реестров и переносе ответственности по утилизации упаковки на ее изготовителей.
Такой же позиции придерживается депутат Госдумы Андрей Луговой. По его мнению, нужно как можно раньше запустить новые требования к РОП.
Луговой отметил, что сегодня утилизацию упаковки обеспечивают все компании, использующие ее. Речь идет не только о производителях товаров, но и о службах доставки, онлайн-торговле и ИП, которые торгуют на рынке.
По мнению члена НТС Росприроднадзора РФ Натальи Беляевой, фактически ответственность по утилизации упаковки лежит на потребителях, а не исключительно на предпринимателях.
Беляева уточнила, что перенос обязанностей на изготовителей упаковки позволит уменьшить неразбериху, из-за которой предприятия не могут определиться, кто и за что обязан платить.