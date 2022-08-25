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Средняя зарплата свердловчан за июнь составила 57 тысяч рублей

Сегодня, 16:34
Фото: 1MI
Средние зарплаты работников местных предприятий за июнь посчитали в Свердловской области. По данным Свердловскстата, жители региона за месяц в среднем заработали 57,3 тысячи рублей. Это на 11,8% больше, чем год назад.

В мае 2022 года данный показатель составил 53,7 тысячи рублей. Согласно официальной статистике, больше всех заработали специалисты в сфере научных исследований и разработок. Их доход до вычета налогов составил более 90 тысяч рублей и вырос на 10,1%.

Увеличилась зарплата и у IT-специалистов до 86,5 тысячи рублей. У финансистов и страховщиков рост меньше — 84,4 тысячи рублей (+7,9%).

В сфере образования рост оказался самым большим и составил 11,2%. Таким образом доход достиг 72,1 тысячи рублей. В мае преподаватели учреждений заработали в среднем около 50 тысяч рублей.

При этом зарплаты падают в сфере гостиниц и общепита. Там снижение составило 1% до 28,7 тысячи рублей, по сравнению с прошлым годом.

В данном случае речь идет о начисленных зарплатах до вычета подоходного налога.

#Ирина Кирилова#Экономика#Новости УрФО#Зарплата#Доход#Среднее#Аналитика
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