Стали известны подробности гибели девушки в разорванной одежде в Екатеринбурге

По словам одного из местных жителей, компания медиков праздновала День города и после концерта Клавы Коки отправилась для просмотра салюта на балкон. Одновременно с этим молодая медсестра осталась один на один с доктором, и они стали «дурачиться», находясь на балконе высотного здания, сообщает Е1.
В какой-то момент им захотелось острых ощущений, девушка залезла на ограждение и сорвалась, мужчина пытался удержать ее, но не смог, - утверждает житель дома.
А еще инсайдер рассказал, что всё это произошло не на улице Чкалова, как ранее сообщалось, а в доме на улице Академика Семихатова.
Напомним, что ЧП произошло в ночь на 21 августа. Тело молодого медработника было найдено в разорванной одежде.