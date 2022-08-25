Стали известны подробности гибели девушки в разорванной одежде в Екатеринбурге

По словам одного из местных жителей, компания медиков праздновала День города и после концерта Клавы Коки отправилась для просмотра салюта на балкон. Одновременно с этим молодая медсестра осталась один на один с доктором, и они стали «дурачиться», находясь на балконе высотного здания, сообщает Е1.