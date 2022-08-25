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Стали известны подробности гибели девушки в разорванной одежде в Екатеринбурге

Сегодня, 15:16
Фото: 1MI
Стали известны детали происшествия в Академическом районе Екатеринбурга. Речь о ЧП, когда молодая девушка в разорванной одежде выпала из окна и разбилась насмерть.

По словам одного из местных жителей, компания медиков праздновала День города и после концерта Клавы Коки отправилась для просмотра салюта на балкон.  Одновременно с этим молодая медсестра осталась один на один с доктором, и они стали «дурачиться», находясь на балконе высотного здания, сообщает Е1.

В какой-то момент им захотелось острых ощущений, девушка залезла на ограждение и сорвалась, мужчина пытался удержать ее, но не смог, - утверждает житель дома.

А еще инсайдер рассказал, что всё это произошло не на улице Чкалова, как ранее сообщалось, а в доме на улице Академика Семихатова.

Напомним, что ЧП произошло в ночь на 21 августа. Тело молодого медработника было найдено в разорванной одежде.

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