Таксист из Екатеринбурга дал телефон для фото пассажирам и лишился 3,5 тысячи рублей

Пострадавший Александр получил заказ на три адреса в ночь с 16 на 17 август. С Блюхера, 39 ему нужно было увезти пассажиров на улицу Восточная, 14, а затем в Березовский на улицу Новая. Пассажирами оказались двое молодых людей в возрасте примерно 20-25 лет, а также женщина, которой на вид, по словам водителя, было не меньше 35 лет.
Водитель рассказал, что компания вела себя развязно и обращалась на «ты». Мужчины начали курить в машине, но водитель им запретил.
У них как будто было состояние ломки. Их трясло, были сильно расширены зрачки. Возможно, они что-то употребляли. Оплата заказа у них стояла за наличные деньги, рассказал Александр.
По приезду на улицу Восточная, молодые люди заявили, что у них села зарядка на телефоне и показали отключенный гаджет. Им требовалось сфотографировать будку. Тогда они попросили у водителя телефон. По словам водителя, ему сказали, что бояться нечего, так как подруга будет в салоне, а их телефон остается на зарядке. По словам Александра, сначала он не хотел давать телефон, но после уговоров согласился.
Молодые люди ушли во двор и стали что-то искать в траве. Девушка при этом стала заигрывать с водителем. Он попросил вести себя спокойнее. Через некоторое время мужчины вернулись в автомобиль и забрали свой телефон. Они заявили, что на другой адрес ехать не требуется, пишет «КП-Екатеринбург».
Телефон водителю пассажиры вернули. Они заявили, что наличных у них нет, а потому сделают перевод на карту через SMS. Затем компания покинула машину. Водитель тут же проверил счет на карте, но там уже ничего не было. Злоумышленники перевели со счета 3,5 тысячи рублей. Звонок в банк, по словам водителя, ему не помог. Перевод там отменять отказались и посоветовали обратиться в полицию. При этом, по словам Александра, он нашел номер, на который был сделан перевод.
Он позвонил на этот номер. Трубку взяла девушка. Она заявила, что ничего не знает про деньги, а затем занесла водителя в черный список. В полицию мужчина решил не обращаться.