Таксист из Екатеринбурга дал телефон для фото пассажирам и лишился 3,5 тысячи рублей

Телефон водителю пассажиры вернули. Они заявили, что наличных у них нет, а потому сделают перевод на карту через SMS. Затем компания покинула машину. Водитель тут же проверил счет на карте, но там уже ничего не было. Злоумышленники перевели со счета 3,5 тысячи рублей. Звонок в банк, по словам водителя, ему не помог. Перевод там отменять отказались и посоветовали обратиться в полицию. При этом, по словам Александра, он нашел номер, на который был сделан перевод.