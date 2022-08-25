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Трупы пропавших на Урале матери и 5-летней дочери найдены в лесу

Сегодня, 20:44

Убитыми найдены пропавшие 6 дней назад в Перми мать и 5-летняя дочь

Поиски пропавших матери и 5-летней дочери, которые приехали из Башкортостана в Пермь в гости, завершены. Обе они найдены убитыми.
Фото: СК по Пермскому краю

Известно, что женщина вместе с дочерью приехала навестить подругу. 17 августа обе женщины распивали алкоголь с мужчиной в одном из домов в поселке Ласьва Пермского края. В какой-то момент злоумышленники решили убить мать и дочь из-за неприязни, сообщили в СК по Пермскому краю.

Мужчина взял нож. Сначала он убил мать, а затем задушил ребенка. Впоследствии трупы были вывезены с места происшествия и сокрыты в лесном массиве.

Поиски велись волонтерами и полицией, а следственный комитет возбудил уголовное дело по статье за убийство двух и более лиц. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий злоумышленников задержали.

49-летняя подруга погибшей и ее приятель 1982 года рождения подтвердили, что они причастны к совершению преступления. Подозреваемая рассказала, где спрятаны тела. Ее показания были проверены. На указанном месте действительно были найдены тела.

На данный момент решается вопрос об избрании для них меры пресечения.

Подозреваемый в убийстве найденной в колодце девочки задержан в Пермском крае
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#Ирина Кирилова#Происшествия#Криминал#Новости УрФО#Убийство#Пропавшие#Подозреваемые#Следственный комитет#Видео
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