Трупы пропавших на Урале матери и 5-летней дочери найдены в лесу

Известно, что женщина вместе с дочерью приехала навестить подругу. 17 августа обе женщины распивали алкоголь с мужчиной в одном из домов в поселке Ласьва Пермского края. В какой-то момент злоумышленники решили убить мать и дочь из-за неприязни, сообщили в СК по Пермскому краю.
Мужчина взял нож. Сначала он убил мать, а затем задушил ребенка. Впоследствии трупы были вывезены с места происшествия и сокрыты в лесном массиве.
Поиски велись волонтерами и полицией, а следственный комитет возбудил уголовное дело по статье за убийство двух и более лиц. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий злоумышленников задержали.
49-летняя подруга погибшей и ее приятель 1982 года рождения подтвердили, что они причастны к совершению преступления. Подозреваемая рассказала, где спрятаны тела. Ее показания были проверены. На указанном месте действительно были найдены тела.
На данный момент решается вопрос об избрании для них меры пресечения.