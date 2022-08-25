В 40 раз превышено содержание синильной кислоты в воздухе Нижнего Тагила

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Содержание синильной кислоты в воздухе Нижнего Тагила превышено в 40 раз. Такой результат выявил газоанализатор «Геолан-1П» во время 20-минутных замеров редакции TagilCity.ru 25 августа на Сухоложском поселке. Он находится в непосредственной близости от коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК.