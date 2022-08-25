В 40 раз превышено содержание синильной кислоты в воздухе Нижнего Тагила

Синильная кислота представляет собой легкую летучую жидкость с запахом горького миндаля. Она имеет второй класс опасности. Вещество считается сильнейшим ядом общетоксического действия. При вдыхании в небольших концентрациях ощущается царапание в горле, горький вкус во рту, головная боль, тошнота, рвота и боли в грудной клетке. Нарастание интоксикации чревато снижением частоты пульса, усилением одышки, появлением судорог и потерей сознания.