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В 40 раз превышено содержание синильной кислоты в воздухе Нижнего Тагила

Сегодня, 11:55
Фото: TagilCity.ru
Содержание синильной кислоты в воздухе Нижнего Тагила превышено в 40 раз. Такой результат выявил газоанализатор «Геолан-1П» во время 20-минутных замеров редакции TagilCity.ru 25 августа на Сухоложском поселке. Он находится в непосредственной близости от коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК.

ПДК вещества составляет 0,01 мг/м3. По итогам замеров, прибор зафиксировал содержание синильной кислоты в воздухе на уровне 0,4 мг/м3.

Рядом с постом УГМС, где редакция проводила замеры, стоял передвижной эко-пост от ЕВРАЗ НТМК. Поэтому ожидается, что результаты измерений за 25 августа будут сразу из трех источников — нашей редакции, завода-загрязнителя и государственной организации.

Синильная кислота представляет собой легкую летучую жидкость с запахом горького миндаля. Она имеет второй класс опасности. Вещество считается сильнейшим ядом общетоксического действия. При вдыхании в небольших концентрациях ощущается царапание в горле, горький вкус во рту, головная боль, тошнота, рвота и боли в грудной клетке. Нарастание интоксикации чревато снижением частоты пульса, усилением одышки, появлением судорог и потерей сознания.

За 2019 год в воздух Нижнего Тагила его было выброшено 131,5 тонны. Главными источниками цианистого водорода в воздухе являются ЕВРАЗ - 131,1 тонны в год и УВЗ - 431 килограмм в год. 

Используется синильная кислота в синтезе нитрильного каучука, синтетического волокна, пластмасс, органического стекла, молочной кислоты и других промышленных областях. 

Напомним, на неделе с 15 по 21 августа посты УГМС в районе Сухоложского поселка ежедневно фиксировали превышения сероводорода. Максимальная концентрация вещества была 17 августа в размере 2,1 ПДК. В остальные дни показатель колебался от 1,1 до 1,8 ПДК.

С 22 по 26 августа в Нижнем Тагиле объявлены неблагоприятные метеорологические условия. Сильная жара и отсутствие ветра не способствуют рассеиванию вредных веществ в воздухе. Возможно появление смога.

Кроме того, по итогам 2021 года Нижний Тагил стал единственным городом, в котором показатели загрязнения воздуха соответствуют очень высокому уровню. В Министерстве экологии Свердловской области отметили, что суммарные показатели стали самыми высокими среди городов региона.

Надзорные ведомства не проводили замеры воздуха в период НМУ в Нижнем Тагиле
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#Ирина Кирилова#Экология#Касается каждого#Нижний Тагил#Выбросы#Синильная кислота#Превышения#Замеры#Сухоложский поселок
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