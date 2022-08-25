В Нижнем Тагиле помолятся на начало учебного года

Как рассказал TagilCity.ru священнослужитель Григорий Елохин, руководитель секретариата Нижнетагильской епархии, молитва на благословение Божье обучающихся и учащих — ежегодное событие, которое проводится в последнее воскресенье августа перед началом учебного года. Это традиция, поэтому каждый храм самостоятельно определяет, будет ли проведен молебен и в какое время, основываясь на запросах прихожан.