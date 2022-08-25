В Нижнем Тагиле помолятся на начало учебного года

Молитву на успехи в учёбе, силы и усердие вознесут сразу в трёх учреждениях Нижнетагильской епархии. По данным редакции TagilCity.ru, молебны пройдут в:
Как рассказал TagilCity.ru священнослужитель Григорий Елохин, руководитель секретариата Нижнетагильской епархии, молитва на благословение Божье обучающихся и учащих — ежегодное событие, которое проводится в последнее воскресенье августа перед началом учебного года. Это традиция, поэтому каждый храм самостоятельно определяет, будет ли проведен молебен и в какое время, основываясь на запросах прихожан.
Хотелось бы пожелать помощи Божьей в трудах получения знаний, ведь эти труды станут основой дальнейшего труда на благо Нижнего Тагила, Российской Федерации. <...> Желаю стать достойными сынами отечества, чтобы гордились родственники: мамы, папы, бабушки и дедушки, — дал наставление школьникам на грядущий учебный год отец Григорий Елохин.