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В Нижнем Тагиле помолятся на начало учебного года

Сегодня, 13:23
Фото: 1MI
Молебен на начало учебного года пройдёт как минимум в трёх православных храмах Нижнего Тагила.

Молитву на успехи в учёбе, силы и усердие вознесут сразу в трёх учреждениях Нижнетагильской епархии. По данным редакции TagilCity.ru, молебны пройдут в:

  • Свято-Троицком кафедральном соборе после Поздней Божественной Литургии 28 августа в 10:30;
  • Храме во имя святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова (г. Верхняя Салда) 31 августа в 10:00;
  • Храме Воскресения Христова 28 августа в 11:00.

Как рассказал TagilCity.ru священнослужитель Григорий Елохин, руководитель секретариата Нижнетагильской епархии, молитва на благословение Божье обучающихся и учащих — ежегодное событие, которое проводится в последнее воскресенье августа перед началом учебного года. Это традиция, поэтому каждый храм самостоятельно определяет, будет ли проведен молебен и в какое время, основываясь на запросах прихожан.

Хотелось бы пожелать помощи Божьей в трудах получения знаний, ведь эти труды станут основой дальнейшего труда на благо Нижнего Тагила, Российской Федерации. <...> Желаю стать достойными сынами отечества, чтобы гордились родственники: мамы, папы, бабушки и дедушки, — дал наставление школьникам на грядущий учебный год отец Григорий Елохин.
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