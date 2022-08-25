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Вернуть коронавирусные ограничения просят свердловские эпидемиологи

Сегодня, 12:18
Фото: 1MI
Вернуть повсеместный масочный режим предлагают эпидемиологи Свердловской области. Это обусловлено тем, что заболеваемость коронавирусом резко возросла. По сравнению с прошлой неделей число заболевших стало больше в 1,5 раза.

По словам замруководителя свердловского Роспотребнадзора Анжелики Пономаревой, рост заражений наблюдается уже седьмую неделю в большинстве муниципальных образований региона. На данный момент показатель заболеваемости достиг 110 на 100 тысяч человек населения. Пономарева отмечает, что на следующей неделе возникнут новые эпидемиологические риски, так как начнется учебный год, сообщили TagilCity.ru в свердловском Роспотребнадзоре.

Специалисты рекомендуют уже сейчас ввести масочный режим для общественных мест, транспорта, офисов и учебных заведений. Пономарева заявляет, что при несоблюдении мер регион будет вынужден вернуться ко всем ковидным мерам, действовавшим ранее.

#Ирина Кирилова#Здоровье#Новости УрФО#Масочный режим#Коронавирус#Пандемия#Ограничения#Эксклюзив
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