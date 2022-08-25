Вернуть коронавирусные ограничения просят свердловские эпидемиологи

По словам замруководителя свердловского Роспотребнадзора Анжелики Пономаревой, рост заражений наблюдается уже седьмую неделю в большинстве муниципальных образований региона. На данный момент показатель заболеваемости достиг 110 на 100 тысяч человек населения. Пономарева отмечает, что на следующей неделе возникнут новые эпидемиологические риски, так как начнется учебный год, сообщили TagilCity.ru в свердловском Роспотребнадзоре.