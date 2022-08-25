Водитель без прав устроил ДТП и погиб под Нижним Тагилом

Смерть наступила в результате того, что бесправный водитель вылетел на шоссе через разбитое лобовое стекло, потому что не пользовался ремнём безопасности. Другой человек, находящийся в иномарке, получил сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму, но решил не ложиться в медучреждение для оказания врачебной помощи.