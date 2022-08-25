Водитель без прав устроил ДТП и погиб под Нижним Тагилом

Полицейскими установлено, что мужчина за рулём Ford Focus ехал со стороны посёлка Горноуральский по направлению к селу Большая Лая, потерял контроль над транспортным средством, съехал с дороги и опрокинулся.
Смерть наступила в результате того, что бесправный водитель вылетел на шоссе через разбитое лобовое стекло, потому что не пользовался ремнём безопасности. Другой человек, находящийся в иномарке, получил сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму, но решил не ложиться в медучреждение для оказания врачебной помощи.
Оказалось, что 25-летний погибший — многократно судимый житель Горноуральского, который никогда не владел правами на вождение транспортным средством. Окончательная причина случившегося, а также наличие или отсутствие в крови водителя следов алкоголя, будут установлены следствием, сообщает пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское».
Сотрудники ведомства напоминают о том, что машиной нельзя управлять без соответствующих документов — водительских прав: за такое правонарушение следует штраф до 15 тысяч рублей.