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Военного пенсионера в Сочи оштрафовали на 3 млн рублей за ложную информацию о ВС РФ

Сегодня, 08:25
Фото: 1MI
Пенсионер (ранее – военнослужащий) размещал в соцсетях недостоверную информацию о ходе СВО РФ на Украине под видом правдивых данных, за что был оштрафован на 3 миллиона рублей. Злоумышленник публиковал ложные сведения в начале марта.

Мужчина выкладывал в социальные сети информацию, где обвинял армию России в некомпетентности. Также пенсионер выказывал презрительное отношение к людям военных профессий и оскорблял их.

Центральный районный суд Сочи признал бывшего военнослужащего виновным в распространении ложных сведений о ВС РФ и постановил выплатить 3 миллиона рублей, сообщает ТАСС.

Известно, что осужденный ушёл со службы по выслуге лет. Он дал признательные показания и помогал следствию. Судья смягчил наказание из-за того, что у экс-военного есть дети.

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#Анна Варнакина#Происшествия#Сочи#Дискредитация#Армия#Военные#Суд#Штраф
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