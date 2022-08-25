Военного пенсионера в Сочи оштрафовали на 3 млн рублей за ложную информацию о ВС РФ

Мужчина выкладывал в социальные сети информацию, где обвинял армию России в некомпетентности. Также пенсионер выказывал презрительное отношение к людям военных профессий и оскорблял их.
Центральный районный суд Сочи признал бывшего военнослужащего виновным в распространении ложных сведений о ВС РФ и постановил выплатить 3 миллиона рублей, сообщает ТАСС.
Известно, что осужденный ушёл со службы по выслуге лет. Он дал признательные показания и помогал следствию. Судья смягчил наказание из-за того, что у экс-военного есть дети.