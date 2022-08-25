За отмененные рейсы «Уральские авиалинии» выплатят пассажирам 302 миллиона рублей

Ведомство проводило конкурсный отбор. По его результатам стали победителями 19 компаний. Все они получат господдержку в размере 2,5 миллиарда рублей для возмещения недополученного дохода. Последний образовался из-за возврата оплаты билетов пассажирам, так как рейсы отменились из-за санкций.
Вся сумма перевозчику будет выплачена в конце августа или начале сентября, когда все необходимые договоры будут заключены.
Напомним, «Уральские авиалинии» отменили все рейсы в несколько стран еще в марте 2022 года. Среди них оказались Египет и Армения. Также на юг России до 30 сентября была закрыта продажа билетов.