Заглядывавшего в окна детского сада онаниста ищет полиция в Екатеринбурге

Его заметила девушка, которая отправилась на прогулку с собакой. Она предположила, что мужчина может работать сторожем парковки, которая находится недалеко от дошкольного учреждения.
Очевидцы прогнали мужчину со двора, но в полицию не обращались, пишет «КП-Екатеринбург». Полицейские уже взяли ситуацию на контроль. Они связались с очевидцами, чтобы провести по факту случившегося проверку.
В ведомстве отмечают, что ранее информация об инциденте не поступала в органы внутренних дел. В полиции попросили в подобных случаях незамедлительно обращаться в полицию.