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Заглядывавшего в окна детского сада онаниста ищет полиция в Екатеринбурге

Сегодня, 14:40
Фото: 1MI
Онаниста заметили жители дома на улице Пехотинцев в Екатеринбурге 25 августа. Мужчина стоял около забора детского сада.

Его заметила девушка, которая отправилась на прогулку с собакой. Она предположила, что мужчина может работать сторожем парковки, которая находится недалеко от дошкольного учреждения.

Очевидцы прогнали мужчину со двора, но в полицию не обращались, пишет «КП-Екатеринбург». Полицейские уже взяли ситуацию на контроль. Они связались с очевидцами, чтобы провести по факту случившегося проверку.

В ведомстве отмечают, что ранее информация об инциденте не поступала в органы внутренних дел. В полиции попросили в подобных случаях незамедлительно обращаться в полицию.

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#Ирина Кирилова#Происшествия#Новости УрФО#Екатеринбург#Дети#Детский сад#Онанист#Полиция
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