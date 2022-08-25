Застройщик заплатил 6 млн рублей за картель на свердловском рынке капремонта

На момент выявления схема применялась уже в 34 закупках. ООО «Мегаполис» участвовало в 13 тендерах. Предприятие было привлечено к ответственности. Сначала ему был назначен штраф в размере 12 миллионов рублей, но в марте начала действовать новая статься КоАП, которая позволяет в течение 20 дней со дня вынесения постановления оплатить только половину суммы.