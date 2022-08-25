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Застройщик заплатил 6 млн рублей за картель на свердловском рынке капремонта

Сегодня, 15:22
Фото: 1MI
Деятельность картеля на рынке капитального ремонта в многоквартирных домах пресекло свердловское УФАС. В сговор вступили сразу три конкурента. С одного из них уже взыскан штраф в размере 6 миллионов рублей.

Речь идет об ООО «Энтис-Учет», ООО «Компания «Капитал-Строй» и ООО «Мегаполис». Фирмы поделили рынок капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах по всему региону. Рынок компании делили по территориальному признаку и стоимости контрактов.

На момент выявления схема применялась уже в 34 закупках. ООО «Мегаполис» участвовало в 13 тендерах. Предприятие было привлечено к ответственности. Сначала ему был назначен штраф в размере 12 миллионов рублей, но в марте начала действовать новая статься КоАП, которая позволяет в течение 20 дней со дня вынесения постановления оплатить только половину суммы.

Воспользовавшись данным правом компания оплатила 6 миллионов рублей.

Нелегальный картель за 3 года заработал на ремонтах дорог Урала миллиард рублей
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#Ирина Кирилова#Экономика#Новости УрФО#Свердловская область#Строительство#Капремонт#Картель#УФАС#Нарушение#Штраф
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