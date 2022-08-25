Застройщик заплатил 6 млн рублей за картель на свердловском рынке капремонта

Речь идет об ООО «Энтис-Учет», ООО «Компания «Капитал-Строй» и ООО «Мегаполис». Фирмы поделили рынок капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах по всему региону. Рынок компании делили по территориальному признаку и стоимости контрактов.
На момент выявления схема применялась уже в 34 закупках. ООО «Мегаполис» участвовало в 13 тендерах. Предприятие было привлечено к ответственности. Сначала ему был назначен штраф в размере 12 миллионов рублей, но в марте начала действовать новая статься КоАП, которая позволяет в течение 20 дней со дня вынесения постановления оплатить только половину суммы.
Воспользовавшись данным правом компания оплатила 6 миллионов рублей.