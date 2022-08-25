Здравоохранение как стратегический приоритет: обзор активов АФК «Система»

Корпорация, важную роль в создании которой сыграл бизнесмен Владимир Евтушенков, в данном случае выступает не просто как инвестор, но и как активный участник процессов модернизации и развития здравоохранения в России. Она вкладывает существенные ресурсы в развитие своих медицинских активов, включая инвестиции в строительство и модернизацию медицинских учреждений, обучение и повышение квалификации персонала, а также исследования и разработки.