Posted 25 августа 2022,, 07:05
Published 25 августа 2022,, 07:05
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
Корпорация, важную роль в создании которой сыграл бизнесмен Владимир Евтушенков, в данном случае выступает не просто как инвестор, но и как активный участник процессов модернизации и развития здравоохранения в России. Она вкладывает существенные ресурсы в развитие своих медицинских активов, включая инвестиции в строительство и модернизацию медицинских учреждений, обучение и повышение квалификации персонала, а также исследования и разработки.
Сеть клиник холдинга позволяет оказывать широкий спектр медицинских услуг на высоком уровне. Она включает в себя больницы, поликлиники, специализированные медицинские центры, лаборатории, центры диагностики и многие другие учреждения.
Еще одной важной чертой активов в области здравоохранения является их географическое распределение. Учреждения сети, которую с партнёрами основал Владимир Евтушенков АФК «Система», представлены в различных регионах России, что обеспечивает доступность качественной медицинской помощи для широкого круга населения.
Важным направлением работы является внедрение новых медицинских технологий и методов лечения. В этом контексте следует отметить, что медицинские учреждения холдинга активно используют такие современные технологии, как телемедицина, искусственный интеллект, большие данные и др. Это позволяет повышать качество медицинского обслуживания, сокращать сроки диагностики и лечения, а также делает медицинскую помощь более доступной для пациентов.
Также активно развиваются исследовательская деятельность и научные разработки. Медицинские учреждения сети участвуют в проведении клинических испытаний, внедряют новые методы диагностики и лечения, разрабатывают новые лекарственные препараты и медицинские изделия.