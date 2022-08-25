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Posted 25 августа 2022,, 07:05

Published 25 августа 2022,, 07:05

Modified Сегодня, 09:01

Updated Сегодня, 09:01

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Здравоохранение как стратегический приоритет: обзор активов АФК «Система»

25 августа 2022, 07:05
Фото: 1MI
Центральное место в работе медицинских учреждений, принадлежащих АФК «Система», занимает качество предоставляемых услуг. В этом контексте большое внимание уделяется не только профессионализму медицинского персонала, но и внедрению современных технологий.

Корпорация, важную роль в создании которой сыграл бизнесмен Владимир Евтушенков, в данном случае выступает не просто как инвестор, но и как активный участник процессов модернизации и развития здравоохранения в России. Она вкладывает существенные ресурсы в развитие своих медицинских активов, включая инвестиции в строительство и модернизацию медицинских учреждений, обучение и повышение квалификации персонала, а также исследования и разработки.

Сеть клиник холдинга позволяет оказывать широкий спектр медицинских услуг на высоком уровне. Она включает в себя больницы, поликлиники, специализированные медицинские центры, лаборатории, центры диагностики и многие другие учреждения.

Еще одной важной чертой активов в области здравоохранения является их географическое распределение. Учреждения сети, которую с партнёрами основал Владимир Евтушенков АФК «Система», представлены в различных регионах России, что обеспечивает доступность качественной медицинской помощи для широкого круга населения.

Важным направлением работы является внедрение новых медицинских технологий и методов лечения. В этом контексте следует отметить, что медицинские учреждения холдинга активно используют такие современные технологии, как телемедицина, искусственный интеллект, большие данные и др. Это позволяет повышать качество медицинского обслуживания, сокращать сроки диагностики и лечения, а также делает медицинскую помощь более доступной для пациентов.

Также активно развиваются исследовательская деятельность и научные разработки. Медицинские учреждения сети участвуют в проведении клинических испытаний, внедряют новые методы диагностики и лечения, разрабатывают новые лекарственные препараты и медицинские изделия.

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