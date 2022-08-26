Екатеринбурженка потеряла сознание в застрявшем на 1,5 часа лифте

Женщина сидела в кабине. Она рассказала, что ей было страшно, так как лифт скрипел и, казалось, что он рухнет. Диспетчеру удалось дозвониться не сразу. Он сообщил, что выехал. По словам девушки, он приехал примерно через 1,5 часа. В лифте, рассказывает пострадавшая, было душно и тяжело дышать.