Екатеринбурженка потеряла сознание в застрявшем на 1,5 часа лифте

Женщина сидела в кабине. Она рассказала, что ей было страшно, так как лифт скрипел и, казалось, что он рухнет. Диспетчеру удалось дозвониться не сразу. Он сообщил, что выехал. По словам девушки, он приехал примерно через 1,5 часа. В лифте, рассказывает пострадавшая, было душно и тяжело дышать.
Пострадавшая рассказала, что во время ожидания лифтера, в кабине что-то пищало. Она отметила, что это происходит уже не в первый раз, сообщает «КП-Екатеринбург». Жители постоянно жалуются на работу лифтера.
Девушка рассказывает, что лифт от компании «УралСпецСервис» ломается раз или два в месяц. Однако обычно это случается во время перевозки тяжелых вещей. До этого люди в нем не застревали.
В компании «УралСпецСервис» рассказали, что к ним ранее жалоб жителей не поступало. Там отметили, что механик пришел вовремя. Причиной задержки стали технические проблемы.
Со словами диспетчера жительница дома не согласилась. Она планирует обратиться в прокуратуру. Девушка заявила, что во время нахождения в лифте у нее случилась истерика, так как небольших пространств она боится.