Евгений Куйвашев оценил потенциал Берёзовского рудника

Сперва Евгений Куйвашев спустился в шахту Северная. Глава отметил, что горнодобывающая отрасль создает надежную сырьевую базу для металлургических предприятий Свердловской области, а также очень важна для экономического развития.
Березовский рудник – одно из ведущих предприятий города, которое оказывает серьезное влияние и на общий уровень жизни Березовского городского округа. Сегодня предприятие уверенно развивается. Здесь работают высококвалифицированные специалисты, ведутся научные и проектные работы, внедряются новые технологии, — сказал Евгений Куйвашев.
Также Березовский рудник — старейшее действующее горнодобывающие предприятие в мире. Березовское золоторудное месторождение открылось 277 лет назад, эксплуатируется уже 275 лет.
В прошлом году здесь добыли более 400 тысяч тонн товарной руды, прошли свыше четырех тысяч метров вертикальных и горизонтальных горных выработок и отбурили свыше 40 тысяч метров глубоких скважин.