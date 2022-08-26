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Евгений Куйвашев оценил потенциал Берёзовского рудника

Сегодня, 16:14
Фото: департамент информационной политики
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обсудил с работниками Березовского рудника перспективы развития горнодобывающей отрасли.
Фото: департамент информационной политики

Сперва Евгений Куйвашев спустился в шахту Северная. Глава отметил, что горнодобывающая отрасль создает надежную сырьевую базу для металлургических предприятий Свердловской области, а также очень важна для экономического развития. 

Березовский рудник – одно из ведущих предприятий города, которое оказывает серьезное влияние и на общий уровень жизни Березовского городского округа. Сегодня предприятие уверенно развивается. Здесь работают высококвалифицированные специалисты, ведутся научные и проектные работы, внедряются новые технологии, — сказал Евгений Куйвашев.

Также Березовский рудник — старейшее действующее горнодобывающие предприятие в мире. Березовское золоторудное месторождение открылось 277 лет назад, эксплуатируется уже 275 лет.

В прошлом году здесь добыли более 400 тысяч тонн товарной руды, прошли свыше четырех тысяч метров вертикальных и горизонтальных горных выработок и отбурили свыше 40 тысяч метров глубоких скважин. 

#Елена Озерова#Общество#Экономика#Новости УрФО#Евгений Куйвашев#Шахра#Губернатор#Руда
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