Минеева: Сфера имущественно-земельных отношений требует поддержки

Эта мера поддержки - одна из основных, считает уполномоченный по защите прав столичных предпринимателей Татьяна Минеева.
Она отметила, что бизнесмены особенно остро нуждаются в поддержке в сфере имущественно-земельных отношений. Льготная аренда нежилых помещений на длительный срок, отсрочки выплат и иные меры помогли бизнесу в этот трудный период. Об этом пишет newsnn.ru.
Ряд мер антикризисной поддержки действует в столице с 22 марта текущего года. Всего с заявлениями о получении разных льгот в имущественно-земельной сфере к городу обратилось около 1,7 тысячи московских бизнесменов. Помощь уже получили 80% из них, или более 1,3 тысячи компаний. В целом сумма поддержки составила 14,2 миллиарда рублей.
Больше всего заявок поступило на получение отсрочки имущественно-земельных платежей за второй квартал этого года. Москвой было одобрено 807 таких заявок на общую сумму 10,8 миллиарда рублей.
Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что инвесторы имеют право на четыре вида отсрочки. 628 одобренных обращений пришлось на арендаторов городских нежилых помещений. Для них были перенесены платежи на 407 миллионов рублей. Такую же поддержку в размере 5,7 миллиарда рублей получили 107 арендаторов принадлежащих городу земельных участков, по которым поменяли цель предоставления с эксплуатации на строительство. Кроме того, 56 собственникам 91 участка, где также изменили вид разрешенного использования, перенесли взносы на сумму 3,74 миллиарда рублей. При этом 16 инвесторов, которые реализуют в Москве крупные инвестиционные проекты, получили отсрочку по арендной плате за второй квартал на сумму 0,98 миллиарда рублей.
По заявкам 155 арендаторов земельных участков, которые оформлены под строительство, ставка арендной платы будет сохранена и в следующем году. Это поможет девелоперам сэкономить свыше 2,74 миллиарда рублей.
Другие семь инвесторов, в планах у которых развитие в Москве новых производств, получили земельные участки без торгов по ставке один рубль в год. Они смогут сэкономить около 45 миллионов рублей на арендных платежах.
Также льготными и минимальными ставками по арендуемой московской недвижимости пользуются 399 бизнесменов, занимающих городские помещения. Они смогут сэкономить более 640 миллионов рублей в год.