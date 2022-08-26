Минеева: Сфера имущественно-земельных отношений требует поддержки

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что инвесторы имеют право на четыре вида отсрочки. 628 одобренных обращений пришлось на арендаторов городских нежилых помещений. Для них были перенесены платежи на 407 миллионов рублей. Такую же поддержку в размере 5,7 миллиарда рублей получили 107 арендаторов принадлежащих городу земельных участков, по которым поменяли цель предоставления с эксплуатации на строительство. Кроме того, 56 собственникам 91 участка, где также изменили вид разрешенного использования, перенесли взносы на сумму 3,74 миллиарда рублей. При этом 16 инвесторов, которые реализуют в Москве крупные инвестиционные проекты, получили отсрочку по арендной плате за второй квартал на сумму 0,98 миллиарда рублей.