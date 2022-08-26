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Минеева: Закрыт лагерь-интенсив проекта «Молодежная школа уполномоченного»

Вчера, 22:26
Бизнес-омбудсмен Москвы Татьяна Минеева вместе с менторами – представителями экосистемы уполномоченного – закрыла лагерь-интенсив проекта «Молодежная школа уполномоченного» (MOS.МШУ), действующий летом.

Проекты участников оценивали Дмитрий Потапенко, Валерий Горячев, Сергей Маковеев, Павел Гейко, Галина Радаева, Анна Кровякова, Ольга Киселева, а также руководитель  АНО «Институт общественных инициатив» Дмитрий Помотилов. Кроме проектов, оценивали и успехи участников за время, проведенное ими в лагере. Интенсив посетили 150 ярчайших активистов проекта MOS.МШУ. Об этом информирует newsnn.ru.

Минеева отметила, что для нее, как для создателя проекта, важно знать: под руководством наставников у ребят получилось открыть себя с новой стороны, выполняя анализ личности. Также удалось построить собственную траекторию развития  и определить навыки, которые необходимо прокачать.

Программа MOS.МШУ представляет собой целую систему мероприятий. Их основной целью является поддержка и развитие предпринимательской сферы среди молодежи.

Как сообщает Минеева, одна из основных задач обновления российской экономики – развитие бизнеса среди молодежи. Молодыми предпринимателями в возрасте до 25 лет создано свыше 13 тысяч стартапов. Именно такое количество юных бизнесменов сейчас привлечено в экономику столицы.

Правозащитница считает, что сегодня молодежное предпринимательство в стране - это недостаточно насыщенная отрасль, поэтому только совместные усилия способны сделать Москву более комфортным и привлекательным городом для предпринимателей сегодняшних и будущих.

По ее словам, в текущем году проект сможет охватить 25 тысяч столичных школьников, которые заинтересованы в развитии сферы предпринимательства. Благодаря команде уполномоченного получилось создать сообщество молодых людей с активной позицией и желанием приумножать бизнес-сообщество, а также сделать его перспективнее.

Проект выполняется при поддержке департамента образования и науки столицы. Пилотная версия стартовала в 2021 году. В рамках проекта 1200 человек стали участниками открытых уроков по предпринимательству. Среди них 110 учащихся приняли участие в акселераторе и создали свои проекты.

Отмечается, что московскую образовательную программу MOS.МШУ, призванием которой является развитие молодежного предпринимательства, будут тиражировать в регионах РФ. Эта программа уникальна, потому как работа над каждым отдельным проектом будет сопровождаться ментором из числа реальных бизнесменов. 

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