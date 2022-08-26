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Мотоцикл сгорел прямо среди улицы Челюскинцев в Екатеринбурге

Сегодня, 15:16
Фото: ИА "Ночные новости"
Посреди улицы Челюскинцев в Екатеринбурге сгорел мотоцикл. Причины происшествия пока неизвестны.

Поперек дороги также стоял легковой автомобиль. В УГИБДД Екатеринбурга рассказали, что мотоцикл столкнулся с автомобилем Chery. В результате аварии пострадал 40-летний мотоциклист. Он был госпитализирован, пишет Е1.

По словам водителя автомобиля, он ехал по улице Челюскинцев от Московской. Он начал поворачивать налево в больницу в месте, где сплошная линия разметки была прерывистой. Когда машина въехала на трамвайные пути, то ей в левый бок влетел мотоцикл. В результате столкновения из бака мотоцикла разлилось топливо и начался пожар. Автомобиль тоже загорелся. На место подоспели очевидцы с огнетушителями.

Водитель Chery рассказал, что автомобиля загорелось крыло и обшивка из пластика. Огонь удалось быстро потушить. Из-за разгерметизации бака мотоцикл потушить его не удалось. Он вспыхнул полностью. Приехавшие на место пожарные сбили пламя.

На мотоцикле в момент аварии ехали два человека — мужчина и девушка. Мужчина получил 10% ожогов тела. Он был госпитализирован. Девушка получила ушиб колена. Водитель автомобиля не пострадал.

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#Ирина Кирилова#ДТП#Новости УрФО#Екатеринбург#Авария#Мотоцикл#Водитель
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