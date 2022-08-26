Мотоцикл сгорел прямо среди улицы Челюскинцев в Екатеринбурге

По словам водителя автомобиля, он ехал по улице Челюскинцев от Московской. Он начал поворачивать налево в больницу в месте, где сплошная линия разметки была прерывистой. Когда машина въехала на трамвайные пути, то ей в левый бок влетел мотоцикл. В результате столкновения из бака мотоцикла разлилось топливо и начался пожар. Автомобиль тоже загорелся. На место подоспели очевидцы с огнетушителями.