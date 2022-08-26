На форуме «PrоДФО» в Биробиджане обсудили привлечение молодежи в агрохозяйство

Чиновник акцентировал внимание на том, что сельскохозяйственная сфера является одной из основных в экономике. Ее доля в ВРП области превышает на данный момент 15 процентов. По словам спикера, от развития сельского хозяйства напрямую зависят комфортная жизнь населения в селах и процветание региона.