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На форуме «PrоДФО» в Биробиджане обсудили привлечение молодежи в агрохозяйство

Сегодня, 15:20
В столице ЕАО Биробиджане продолжается форум «PrоДФО». Сегодня в рамках мероприятия провели дискуссию на актуальную тему активного привлечения молодых людей к процессу эффективного развития сельскохозяйственной отрасли на территории Дальнего Востока.

Площадка собрала представителей молодежной ярмарки «АгроМол — Вектор будущего», пишет livebir.ru. Зампред правительства региона Олег Ивакаев обратился к участникам форума «PrоДФО» от имени губернатора ЕАО Ростислава Гольдштейна.

Чиновник акцентировал внимание на том, что сельскохозяйственная сфера является одной из основных в экономике. Ее доля в ВРП области превышает на данный момент 15 процентов. По словам спикера, от развития сельского хозяйства напрямую зависят комфортная жизнь населения в селах и процветание региона.

Молодежь можно активно привлекать в сельскохозяйственную отрасль с помощью различных практических мероприятий. Такое мнение выразила руководитель проекта «Мы Агро», амбассадор Клуба молодых предпринимателей «Росмолодежь» Анна Сизова, победившая в конкурсе «Лига Будущего». Она считает, что студентам необходимо предоставить возможность лично изучать специфику производств.

«Сейчас мы разрабатываем платформу для трудоустройства молодежи в сферу АПК „Мы Агро“, — проинформировала Сизова. — На этой платформе предприятия могут размещать свои вакансии, а ребята — оставлять заявки на работу».

Для будущих предпринимателей чрезвычайно важно создание качественного продукта. Работа над репутацией должна быть запланирована изначально, подчеркнула Юлия Шестакова, владеющая сетью магазинов «Мясной дворик».

Одним из самых перспективных направлений сельскохозяйственной отрасли глава Фонда «Инвестиционное агентство ЕАО» Михаил Юркин назвал экспорт товаров в КНР. Специалист акцентировал внимание на том, что в Китае наблюдается сегодня достаточно высокий спрос на мясную и молочную продукцию российского производства.

Руководитель крестьянского (фермерского) хозяйства по выращиванию грибов Роман Пешков заявил в свою очередь о том, что существенную помощь оказал Центр поддержки предпринимательства.

В числе мер социальной поддержки представителей бизнеса государство предлагает им гранты, резюмировал глава КФХ по производству молочной продукции Dancho cheese Даниил Назарян.

 

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