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На видео попала кража из магазина памперсов и колбасы в Екатеринбурге

Сегодня, 16:30
Фото: 1MI
Злоумышленники, которые украли из супермаркета в Екатеринбурге палку колбасы и памперсы, попали на видео. Украденное они выносили в трусах.

На видео два юноши прогуливаются по магазину на улице Павла Шаманова. Дойдя до прилавка с колбасой, они стали двигаться боком. В какой-то момент один из парней взял с полки колбасу и начал засовывать ее в шорты, сообщает «КП-Екатеринбург».

После этого парни проследовали к отделу с памперсами. Захватив несколько упаковок, они решили скрыться. Однако их поймали охранники. Они догнали злоумышленников. А один из них достал палку колбасы и стал отбиваться.

После этого парни все же убежали. Но позднее их нашли и задержали полицейские. Выяснилось, что юношам по 21 году. Один из Екатеринбурга, а второй из Первоуральска. Оба ранее не судимые.

Возбуждено уголовное дело по п. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой». Юноши находятся под стражей, им грозит до 10 лет тюрьмы.

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