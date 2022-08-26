На видео попала кража из магазина памперсов и колбасы в Екатеринбурге

На видео два юноши прогуливаются по магазину на улице Павла Шаманова. Дойдя до прилавка с колбасой, они стали двигаться боком. В какой-то момент один из парней взял с полки колбасу и начал засовывать ее в шорты, сообщает «КП-Екатеринбург».
После этого парни проследовали к отделу с памперсами. Захватив несколько упаковок, они решили скрыться. Однако их поймали охранники. Они догнали злоумышленников. А один из них достал палку колбасы и стал отбиваться.
После этого парни все же убежали. Но позднее их нашли и задержали полицейские. Выяснилось, что юношам по 21 году. Один из Екатеринбурга, а второй из Первоуральска. Оба ранее не судимые.
Возбуждено уголовное дело по п. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой». Юноши находятся под стражей, им грозит до 10 лет тюрьмы.