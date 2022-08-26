TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости

Неизвестные разбили три машины ночью на парковке в Екатеринбурге

Сегодня, 10:04
Фото: 1MI
Ночью в Екатеринбурге злоумышленники разбили три машины на парковке у дома. Хозяева считают, что по ним стреляли.

Транспортные средства были припаркованы около дома на улице 8 Марта, 190, пишет Е1.

Жители считают, что стреляли злоумышленники из дома № 188. Вокруг машин они лицезрели рассыпанные стекла. 

Вероятно, стреляли и по балконам нашего дома, ночью не видно, куда попадали. Сейчас на месте работает эксперт, - рассказал владелец испорченного автомобиля.

Под руку хулиганов попали машины марки Volkswagen, Land Cruiser и Audi. 

На место были вызваны правоохранители, которые осмотрели место ЧП. Теперь они планируют просмотреть записи с камер видеонаблюдения.

Полицейские думают, что утверждать, что в машины стреляли, пока рано.

Информация об использовании какого-либо оружия в ходе инцидента является преждевременной. Проверка продолжается, — сказали в УМВД по Екатеринбургу.
Читайте также:
Дебошир разбил лопатой несколько машин на парковке в ЕкатеринбургеРазбил стекла и изрисовал: бывший муж повредил припаркованную машину в Нижнем Тагиле
#Происшествия#Новости УрФО#Машина#Хулиганы#Автомобиль#Легковой автомобиль#Елена Озерова
Подпишитесь
Превышение сероводорода и цианида. Итоги замеров в Нижнем Тагиле в НМУ
Вчера, 15:36
TagilCity.ru поднялся на 4 строчку рейтинга самых цитируемых СМИ Свердловской области
Сегодня, 12:38
В 40 раз превышено содержание синильной кислоты в воздухе Нижнего Тагила
Вчера, 11:55
В Нижнем Тагиле помолятся на начало учебного года
Вчера, 13:23
Ремонт детской поликлиники продолжается на Вагонке в Нижнем Тагиле
Вчера, 14:12
Средняя зарплата свердловчан за июнь составила 57 тысяч рублей
Вчера, 16:34