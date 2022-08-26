Неизвестные разбили три машины ночью на парковке в Екатеринбурге

Ночью в Екатеринбурге злоумышленники разбили три машины на парковке у дома. Хозяева считают, что по ним стреляли.

Транспортные средства были припаркованы около дома на улице 8 Марта, 190, пишет Е1. Жители считают, что стреляли злоумышленники из дома № 188. Вокруг машин они лицезрели рассыпанные стекла. Вероятно, стреляли и по балконам нашего дома, ночью не видно, куда попадали. Сейчас на месте работает эксперт, - рассказал владелец испорченного автомобиля. Под руку хулиганов попали машины марки Volkswagen, Land Cruiser и Audi. На место были вызваны правоохранители, которые осмотрели место ЧП. Теперь они планируют просмотреть записи с камер видеонаблюдения. Полицейские думают, что утверждать, что в машины стреляли, пока рано. Информация об использовании какого-либо оружия в ходе инцидента является преждевременной. Проверка продолжается, — сказали в УМВД по Екатеринбургу. Читайте также: Дебошир разбил лопатой несколько машин на парковке в Екатеринбурге Разбил стекла и изрисовал: бывший муж повредил припаркованную машину в Нижнем Тагиле