Обслуживание 20 детских площадок в парках и скверах Тагила обойдется в 7,9 млн

Проезд во дворе на Ленинградском проспекте в Тагиле восстановят за 3 млн рублей

В три миллиона рублей обойдется ремонт внутриквартального проезда на Ленинградском проспекте в Нижнем Тагиле. Новая дорога пройдет от проспекта Дзержинского до улицы Тимирязева.