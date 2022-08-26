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Обслуживание 20 детских площадок в парках и скверах Тагила обойдется в 7,9 млн

Сегодня, 16:16
Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Тагила
Определен подрядчик, который будет обслуживать игровое и спортивное оборудование в парках и скверах Нижнего Тагила. Контракт стоимостью 7,9 миллиона рублей заключен с местной фирмой ООО «Капиталстрой».

Средства были выделены из бюджета Нижнего Тагила. К работам подрядчик должен приступить не ранее 1 сентября 2022 года, срок окончания оказания услуг — 31 августа 2024 года.

Всего в списке указаны 20 общественных территорий города:

  1. набережная Нижнетагильского пруда;
  2. сквер им. Горького;
  3. сквер Героям гражданской войны;
  4. сквер Нижне-Выйский;
  5. сквер по Восточному проезду;
  6. сквер «Солнечный»;
  7. площадь Славы;
  8. сквер по улице Щорса;
  9. парк «Культуры и отдыха НТМК»;
  10. Гвардейский бульвар;
  11. парк «Народный»;
  12. Пионерский сквер;
  13. ТОС «Пограничный»;
  14. площадка на 9 поселке;
  15. парк «Муринские пруды»;
  16. парк «Победы»;
  17. сквер за ДК «Юбилейный»;
  18. «Аллея Рандеву»;
  19. лесопарковая зона «Пихтовые горы»;
  20. «Тагильская лагуна — 2».

По контракту, специалисты подрядчика должны ежедневно проводить визуальный осмотр оборудования, а также проводить мелкий и срочный ремонт.

Работникам необходимо проверять чистоту и внешний вид оборудования, наличие неисправностей, чрезмерный износ подшипников и креплений. При обнаружении поломок необходимо составить акт выявленных дефектов и перекрыть доступ посетителям фанерными щитами, повесив табличку, что пользоваться запрещено.

Помимо этого ежегодно весной будет проводиться основной осмотр детских игровых и спортивных площадок для определения гниения деревянных и коррозии металлических элементов.

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#Евгения Сафина#Экономика#Эксклюзив#Нижний Тагил#Парки#Скверы#Обслуживание#Спарк#Детская площадка#Спортплощадка
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