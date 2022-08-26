Обслуживание 20 детских площадок в парках и скверах Тагила обойдется в 7,9 млн

Средства были выделены из бюджета Нижнего Тагила. К работам подрядчик должен приступить не ранее 1 сентября 2022 года, срок окончания оказания услуг — 31 августа 2024 года.
Всего в списке указаны 20 общественных территорий города:
По контракту, специалисты подрядчика должны ежедневно проводить визуальный осмотр оборудования, а также проводить мелкий и срочный ремонт.
Работникам необходимо проверять чистоту и внешний вид оборудования, наличие неисправностей, чрезмерный износ подшипников и креплений. При обнаружении поломок необходимо составить акт выявленных дефектов и перекрыть доступ посетителям фанерными щитами, повесив табличку, что пользоваться запрещено.
Помимо этого ежегодно весной будет проводиться основной осмотр детских игровых и спортивных площадок для определения гниения деревянных и коррозии металлических элементов.