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Почти 45 млн рублей потратят на ремонт автомобильного моста под Нижним Тагилом

Сегодня, 14:40
Фото: Проектная документация
В 2023 году на Серовской трассе под нижним Тагилом пройдет ремонт путепровода через железнодорожные пути. Начальная цена контракта — 44,8 млн рублей.

Восстановление моста 1991 года постройки будет проводиться в пять этапов с мая по сентябрь 2023 года. А пока на сайте госзакупок объявлен конкурс на поиск компании-подрядчика.

Согласно проектной документации, в связи с разрушающимся дорожным полотном на  мосту, подрядчик должен будет разобрать его и полностью заменить. Замене также подлежат тротуарные блоки и перила, а капитальному ремонту — несущие балки моста и опоры. Кроме того, компании, выигравшей конкурс на строительство, необходимо будет провести водоотведение.

Участок работ по ремонту моста
Фото: Проектная документация

Ремонт путепровода пройдет поэтапно по половине проезжей части без
перерыва движения транспортных средств, то есть попеременно по правой или левой полосам движения.

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