Почти 45 млн рублей потратят на ремонт автомобильного моста под Нижним Тагилом

Восстановление моста 1991 года постройки будет проводиться в пять этапов с мая по сентябрь 2023 года. А пока на сайте госзакупок объявлен конкурс на поиск компании-подрядчика.
Согласно проектной документации, в связи с разрушающимся дорожным полотном на мосту, подрядчик должен будет разобрать его и полностью заменить. Замене также подлежат тротуарные блоки и перила, а капитальному ремонту — несущие балки моста и опоры. Кроме того, компании, выигравшей конкурс на строительство, необходимо будет провести водоотведение.
Ремонт путепровода пройдет поэтапно по половине проезжей части без
перерыва движения транспортных средств, то есть попеременно по правой или левой полосам движения.