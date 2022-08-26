Почти 45 млн рублей потратят на ремонт автомобильного моста под Нижним Тагилом

Согласно проектной документации, в связи с разрушающимся дорожным полотном на мосту, подрядчик должен будет разобрать его и полностью заменить. Замене также подлежат тротуарные блоки и перила, а капитальному ремонту — несущие балки моста и опоры. Кроме того, компании, выигравшей конкурс на строительство, необходимо будет провести водоотведение.