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Проезд во дворе на Ленинградском проспекте в Тагиле восстановят за 3 млн рублей

Сегодня, 12:36
Фото: 1MI
В три миллиона рублей обойдется ремонт внутриквартального проезда на Ленинградском проспекте в Нижнем Тагиле. Новая дорога пройдет от проспекта Дзержинского до улицы Тимирязева.

Сейчас дорога рядом с домами № 39, 41, 43, 55, 57, 63, 73, 75 находится в неудовлетворительном состоянии. Износ покрытия составляет 35%, имеются ямы и трещины.

Внутриквартальная дорога на Ленинградском проспекте, где пройдет ремонт

Администрация Нижнего Тагила объявила конкурс на поиск подрядчика для восстановления проезда. Начальная цена контракта — 3 млн рублей.

Компания, победившая на аукционе, должна будет срезать существующий асфальт, положить новый не только на самой дороге, но и на парковках, прилегающих к ней. А также произвести замену кирпичной кладки канализационных колодцев. Срок выполнения работ — 30 дней с момента заключения контракта.

Напомним, в Нижнем Тагиле началось строительство нового моста через реку Кушва. Предыдущая конструкция являлась временной, простояв при этом 20 лет.

Началось строительство моста через реку Кушва в Нижнем Тагиле
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#Анна Григорьева#Транспорт#Эксклюзив#Нижний Тагил#Ремонт#Дорога#Двор
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