Проезд во дворе на Ленинградском проспекте в Тагиле восстановят за 3 млн рублей

Сейчас дорога рядом с домами № 39, 41, 43, 55, 57, 63, 73, 75 находится в неудовлетворительном состоянии. Износ покрытия составляет 35%, имеются ямы и трещины.
Администрация Нижнего Тагила объявила конкурс на поиск подрядчика для восстановления проезда. Начальная цена контракта — 3 млн рублей.
Компания, победившая на аукционе, должна будет срезать существующий асфальт, положить новый не только на самой дороге, но и на парковках, прилегающих к ней. А также произвести замену кирпичной кладки канализационных колодцев. Срок выполнения работ — 30 дней с момента заключения контракта.
Напомним, в Нижнем Тагиле началось строительство нового моста через реку Кушва. Предыдущая конструкция являлась временной, простояв при этом 20 лет.