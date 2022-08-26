Проезд во дворе на Ленинградском проспекте в Тагиле восстановят за 3 млн рублей

Компания, победившая на аукционе, должна будет срезать существующий асфальт, положить новый не только на самой дороге, но и на парковках, прилегающих к ней. А также произвести замену кирпичной кладки канализационных колодцев. Срок выполнения работ — 30 дней с момента заключения контракта.