Родители из поселка на Урале обвинили учителя танцев в отдыхе в Сочи на их деньги

При этом билеты до Сочи женщина прислала. Родители уточнили у начальника поезда, имеются ли билеты обратно, но их не было. По приезду в гостиницу оказалось, что семью там никто не ждал. С 29 июля преподаватель уже не отвечала на звонки. Родителям удалось выяснить, что женщина ехала с ними в одном поезде. Но только в другом вагоне.