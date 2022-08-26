Родители из поселка на Урале обвинили учителя танцев в отдыхе в Сочи на их деньги

Преподаватель школы танцев Bossa Nova в Билимбае Алиса Пишкова ранее была на хорошем счету у родителей. Филиалы учреждения есть в Первоуральске и Екатеринбурге. По словам родителей, секций в поселке мало, а тут появилась возможность отправить детей на бальные латиноамериканские танцы.
Одна из местных жительниц отдала туда свою пятилетнюю дочь. Девочка ходила с удовольствием. Со временем дети стали участвовать в конкурсах, а родители перечисляли деньги преподавателю. По словам женщины, ранее проблем не возникало.
В апреле 2022 года танцевальная группа во главе с Пишковой победила на региональных соревнованиях. В качестве подарка команде был подарен сертификат номиналом в 50 тысяч рублей на развитие школы, а также возможность побывать на международном мастер-классе по танцам в Сочи.
Родители сообщили, что в мессенджере преподаватель сообщила, что из 25 осталось 12 мест. Она анонсировала ежедневное проведение мастер-классов, а также международный конкурс. По словам преподавателя, неделя с питанием, проживанием и экскурсиями стоила 25 тысяч рублей, а на 10 дней — 35 тысяч рублей.
Поездка была назначена на 26 июля. Мама одной из девочек перевела руководителю школы 140 тысяч рублей. Поездку семья планировала вчетвером — мама, папа и двое детей. На работе родители заранее взяли отпуска. Преподаватель убедила их, что все будет организовано.
До последнего, по словам родителей, Алиса не сообщала о месте и времени встречи. Однако убеждала, что все уже организовано. Также она напомнила об оплате школы за август.
26 июля семья Соколовых уже была готова к поездке. Отбывать поезд должен был в 14:00. Руководитель, по словам родителей, убеждала, что весь вагон для поездки выкуплен. Однако за шесть часов до поездки в родительский чат от преподавателя пришло сообщение, что из-за ЧП и наводнения в Сочи всё отменилось.
При этом билеты до Сочи женщина прислала. Родители уточнили у начальника поезда, имеются ли билеты обратно, но их не было. По приезду в гостиницу оказалось, что семью там никто не ждал. С 29 июля преподаватель уже не отвечала на звонки. Родителям удалось выяснить, что женщина ехала с ними в одном поезде. Но только в другом вагоне.
Ещё одна семья тоже отправилась в Сочи. Мама детей рассказала, что они также попались на уловку преподавателя. 1 августа, по словам женщины, в социальных сетях они увидели видео, на котором была Алиса Пишкова. Она находилась в Сочи и гуляла около аттракционов с дочерью.
В полиции, по словам мамы, рассказали, что 26 июля все билеты Алиса сдала, а свой поменяла на место в другом вагоне. Вернулась женщина только 4 августа. Ещё через 4 дня родители обратились в полицию с заявлениями.
Они также выяснили, что у преподавателя танцев имеются исполнительные листы на сумму больше 800 тысяч рублей, а сам центр, где работал класс, не получал документов и санкнижек.
Родители пытались связаться с Алисой. Однако в ответ она заявляла, что ее не касаются проблемы пострадавших, которые посвятили детей во взрослые дела.
В полиции Первоуральска заявили, что с заявлениями обратились четверо пострадавших. Правоохранители установили, что родители на устной договорённости передали средства преподавателю. На данный момент проводится проверка.