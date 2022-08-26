Скутерист врезался в лошадь и погиб под Екатеринбургом

Трагедия случилась вечером 22 августа: 20-летний Владислав Горяйнов ехал из деревни Шиши в Гилёва на скутере, упал и получил травмы. Врачи отвезли юношу в больницу, но через два дня он умер, пишет Е1.
Жители села убеждены, что скутерист столкнулся с лошадью из табуна местного заводчика. Мужчина содержит меринов, но их негде пасти. Селяне думают, что трагедия произошла из-за лошадей.
Он ехал с работы, поздно. Было темно, он двигался с выключенными фарами. Неизвестно, что именно произошло, но молодой человек, видимо, врезался в животное, — рассказала глава поселения Светлана Зудова.
Также она добавила, что на табун гуляющих лошадей жители стали жаловаться примерно месяц назад. Деревенская власть не имеет полномочий наказывать хозяина кобыл. Поэтому она лишь проводила беседы с хозяином табуна.
Сам владелец лошадей Александр Зянкин рассказал, что погибший юноша - его родственник - двоюродный брат.
За рулем он не смотрел по сторонам, ездил без шлема, с нерабочими фарами. В деревне уже болтают, что лошадь пробежала и голову раздавила ему. Но я звонил его старшему брату, разговаривал. Говорю: вызывай криминалистов, проверяйте всех лошадей. У меня ни одна лошадь не покалечена, — сказал Александр Зянкин.
В полиции отмечают, что, скорее всего в темноте парень столкнулся с табуном лошадей, которые копытами травмировали его. Также здесь отметили, что оказывающие пострадавшему помощь медики говорили, что от юноши пахло алкоголем.
Полиция продолжает проверку с установлением всех деталей трагедии.