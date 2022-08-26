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СМИ: власти Свердловской области планируют ввести дистант в школах

Сегодня, 17:52
Фото: 1MI
Строгие меры по ограничениям, связанными с COVID-19, намерены возвратить власти Свердловской области в школы региона. В том числе дистанционное обучение и масочный режим.

Такое решение было принято на совещании, на котором обсуждалась заболеваемость COVID-19 в регионе, по данным инсайдера Е1. Источник отметил, что ограничения в школах по коронавирусу будут заново введены однозначно. Однако вопрос о том, как будут учиться студенты, пока еще не решен. Ограничительные меры будут введены после 1 сентября, пояснил инсайдер.

Специалисты Роспотребнадзора также просят вернуть в Свердловскую область масочный режим, так как заболеваемость коронавирусом за неделю возросла в 1,5 раза.

Вернуть коронавирусные ограничения просят свердловские эпидемиологи
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#Евгения Сафина#Свердловская область#Коронавирус COVID-19#Новости УрФО#Дистанционное обучение#Заболеваемость#Коронавирус#Школы#Ограничения#Масочный режим
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