СМИ: власти Свердловской области планируют ввести дистант в школах

Такое решение было принято на совещании, на котором обсуждалась заболеваемость COVID-19 в регионе, по данным инсайдера Е1. Источник отметил, что ограничения в школах по коронавирусу будут заново введены однозначно. Однако вопрос о том, как будут учиться студенты, пока еще не решен. Ограничительные меры будут введены после 1 сентября, пояснил инсайдер.