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Стала известна полная деловая программа VII Восточного экономического форума

Сегодня, 20:31
Фото: forumvostok.ru
Полную деловую программу опубликовали на официальном сайте Восточного экономического форума (ВЭФ). В планах значится проведение свыше 90 деловых мероприятий, где выступят более 330 спикеров и модераторов. ВЭФ-2022 пройдет в период с 5 по 8 сентября во Владивостоке.

Основная тема — «На пути к многополярному миру».  По словам Юрия Трутнева, полпреда президента в ДФО, председателя оргкомитета ВЭФ, мероприятие стало одним из главных инструментов развития всего Дальнего Востока. Форум станет площадкой, где смогут вести диалог инвесторы, представители бизнеса и власти, там обсудят актуальные вопросы, состоятся официальные встречи и переговоры, будут заключены соглашения и контракты, отметил Трутнев. Об этом пишет vostokmedia.com

Деловая программа Восточного экономического форума в этом году предполагает сессии, разделенные на 6 тематических блоков. На форуме обсудят, какое место Россия занимает в мировой структуре в условиях сегодняшнего давления, о переходе от старых связей к созданию новых, логистике изменившегося мира, финансовых рынках, формировании нового качества жизни для людей, смене толерантности на патриотизм.

В блоке «У каждого свой путь: логистика изменившегося мира» пройдут объединенные обсуждения БАМа и Транссиба, новой системы снабжения, СМП, аэропортовой инфраструктуры Дальнего Востока и Арктики и борьбы за авиационную доступность. Особое внимание уделят дискуссии о бесшовном транспортном и логистическом пространстве Большой Евразии. Особый блок «Молодежный ВЭФ» включит в себя презентацию программы «Муравьев-Амурский — 2030», обсуждение соцсетей, молодежного предпринимательства, будущего финансового рынка, карьеры и бизнес-образования. Главным мероприятием программы ВЭФ, как и ранее, по традиции станет пленарное заседание. 

Как сообщил советник российского президента Антон Кобяков, в текущем году ожидаются гости из более чем 60 государств, официальные делегации, инвесторы и бизнесмены, заинтересованные в развитии региона.

В первый день ВЭФ, 5 сентября, пройдет II Международный форум по сохранению тигра, главная цель которого — привлечь внимание международного сообщества к проблеме сохранения тигра. 

Холдинг 1MI выступает информационным партнером форума.

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