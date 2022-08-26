Стала известна полная деловая программа VII Восточного экономического форума

Основная тема — «На пути к многополярному миру». По словам Юрия Трутнева, полпреда президента в ДФО, председателя оргкомитета ВЭФ, мероприятие стало одним из главных инструментов развития всего Дальнего Востока. Форум станет площадкой, где смогут вести диалог инвесторы, представители бизнеса и власти, там обсудят актуальные вопросы, состоятся официальные встречи и переговоры, будут заключены соглашения и контракты, отметил Трутнев. Об этом пишет vostokmedia.com.