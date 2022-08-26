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Свердловчане готовятся к новой волне коронавируса и закупают маски

Сегодня, 18:24
Фото: 1MI
Жители Екатеринбурга начали готовиться к новой вспышке COVID-19 из-за повышения заболеваемости инфекцией. Фармацевты отмечают, что в последнее время спрос на маски возрос.

Цены на маски пока что держатся в аптеках на прежнем уровне. Чаще всего их спрашивают пожилые люди. Сотрудники аптек отмечают, что антисептики пока что хотят приобрести немного покупателей, а вот спрос на противовирусные препараты наоборот возрос.

Сейчас многие жители столицы Урала уже начинают носить маски в общественном транспорте, многолюдных местах и медицинских учреждениях. Специалисты отмечают, что ограничения по COVID-19 снова могут быть введены в Свердловской области из-за возрастающей заболеваемости, пишет «КП-Екатеринбург».

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#Евгения Сафина#Новости УрФО#Екатеринбург#Свердловская область#Коронавирус#Аптеки#Маски#Заболеваемость#Фармацевты#Больница
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