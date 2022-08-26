Свердловчане готовятся к новой волне коронавируса и закупают маски

Цены на маски пока что держатся в аптеках на прежнем уровне. Чаще всего их спрашивают пожилые люди. Сотрудники аптек отмечают, что антисептики пока что хотят приобрести немного покупателей, а вот спрос на противовирусные препараты наоборот возрос.
Сейчас многие жители столицы Урала уже начинают носить маски в общественном транспорте, многолюдных местах и медицинских учреждениях. Специалисты отмечают, что ограничения по COVID-19 снова могут быть введены в Свердловской области из-за возрастающей заболеваемости, пишет «КП-Екатеринбург».