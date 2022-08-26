Свердловчане готовятся к новой волне коронавируса и закупают маски

Цены на маски пока что держатся в аптеках на прежнем уровне. Чаще всего их спрашивают пожилые люди. Сотрудники аптек отмечают, что антисептики пока что хотят приобрести немного покупателей, а вот спрос на противовирусные препараты наоборот возрос.