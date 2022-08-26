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Свердловчанина обвинили в изнасиловании несовершеннолетних мальчиков

Сегодня, 16:55
Фото: 1MI
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении 36-летнего безработного мужчины. Его обвиняют в совершении шести эпизодов преступления по ч.5 ст.132 УК РФ в отношении детей, не достигших 14 лет.

Также его обвиняют в покушении на вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления и за приготовление ребенка к воровству. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК.

Известно, что с конца апреля до середины июля прошлого года мужчина несколько раз совершил противоправные действия с 10-летним мальчиком. Тоже самое он сделал и с 12-летним мальчиком, которого еще и попытался вовлечь в кражу.

В результате мужчину отправили на психиатрическую экспертизу, где выяснилось, что он вменяем и отдавал отчет в своих действиях. Мужчина находится под стражей. Свою вину он частично признал. Дело направлено в суд. 

А по данным пресс-службы регионального ГУ МВД, злоумышленник был ранее судим. От правосудия он пытался скрыться в Псковской области. Там он работал разнорабочим, не получая зарплаты - за еду и жильё.

Изначально он намеревался спрятаться в акватории местного водоёма на острове, но до него добраться паромом не смог из-за отсутствия денег. Со Свердловской области он ретировался на арендованном автомобиле. Добрался до Пермского края, где иномарку бросил на произвол судьбы, а затем на попутных машинах «автостопом» уехал в Псков, - добавили в полиции.
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