Свердловчанка с ребенком в машине устроила смертельную аварию на трассе в дождь

Женщина не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения. Там она врезалась в Mitsubishi Lancer. В ДТП скончалась 26-летняя водитель Mitsubishi и пострадал ребенок из Range Rover, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.
По предварительной информации, водитель Range Rover ехала со стороны Асбеста в Екатеринбург. Она выбрала скорость, которая не соответствует дорожным и метеорологическим условиям, уточнили в ГИБДД.
Водитель Mitsubishi скончалась до приезда медиков. Водитель кроссовера в ДТП не пострадала. С ней вместе в салоне ехал шестилетний ребенок. В момент аварии он был пристегнут ремнем безопасности. В результате ребенок получил рваные раны головы.
Общий стаж вождения виновницы аварии — 18 лет. Она 13 раз привлекалась к административной ответственности. Проведенное медосвидетельствование показало, что на момент ДТП женщина была трезвой.