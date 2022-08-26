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Свердловчанка с ребенком в машине устроила смертельную аварию на трассе в дождь

Сегодня, 08:31
Фото: УГИБДД по Свердловской области
38-летняя женщина за рулем Range Rover устроила смертельную аварию на 15-м километре дороги Белоярский — Асбест во время дождя. Вместе с ней в салоне находился ребенок.

Женщина не справилась с управлением и выехала на полосу встречного движения. Там она врезалась в Mitsubishi Lancer. В ДТП скончалась 26-летняя водитель Mitsubishi и пострадал ребенок из Range Rover, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

По предварительной информации,  водитель Range Rover ехала со стороны Асбеста в Екатеринбург. Она выбрала скорость, которая не соответствует дорожным и метеорологическим условиям, уточнили в ГИБДД.

Водитель Mitsubishi скончалась до приезда медиков. Водитель кроссовера в ДТП не пострадала. С ней вместе в салоне ехал шестилетний ребенок. В момент аварии он был пристегнут ремнем безопасности. В результате ребенок получил рваные раны головы.

Общий стаж вождения виновницы аварии — 18 лет. Она 13 раз привлекалась к административной ответственности. Проведенное медосвидетельствование показало, что на момент ДТП женщина была трезвой.

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