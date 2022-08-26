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TagilCity.ru поднялся на 4 строчку рейтинга самых цитируемых СМИ Свердловской области

Сегодня, 12:38
Фото: TagilCity.ru

Свердловские медиа после начала СВО поменяли свои позиции

Во втором квартале 2022 года в рейтинге самых цитируемых СМИ Свердловской области произошли многочисленные изменения. Лидер тагильских СМИ по цитируемости TagilCity.ru поднялся еще на одну строчку вверх — на 4 место. Пять СМИ в ТОП-25 упали, а Znak.com выбыл из-за приостановки работы издания.

Среди 25 самых упоминаемых в прессе значатся три телеканала, восемь печатных изданий (газеты и журналы). Еще 14 СМИ — это информагентства и сетевые издания.

Напомним, после начала СВО в конце февраля 2022 года в законодательстве появились новые правила работы СМИ, из-за которых часть изданий по всей стране приостановила или прекратила деятельность. Подобное решение приняла редакция свердловского издания Znak.com.

Фото: TagilCity.ru

Всего в рейтинге изданий, которые упоминаются в других СМИ (онлайн, ТВ и печатной прессе) располагаются два издания из Нижнего Тагила. По подсчетам аналитиков Медиалогии, за 2 квартал 2022 года у TagilCity.ru 4 место (ИЦ 89,1, +1 позиция), у издания Mstrok.ru 14 место (ИЦ 12,72, -3 позиции).

В 2021 году за этот же период индекс цитируемости у двух тагильских СМИ был 47,45 и 21,84 баллов (8 и 11 места) соответственно. Так, редакция TagilCity.ru подняла ИЦ издания на 80%.

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