TagilCity.ru поднялся на 4 строчку рейтинга самых цитируемых СМИ Свердловской области

Среди 25 самых упоминаемых в прессе значатся три телеканала, восемь печатных изданий (газеты и журналы). Еще 14 СМИ — это информагентства и сетевые издания.
Напомним, после начала СВО в конце февраля 2022 года в законодательстве появились новые правила работы СМИ, из-за которых часть изданий по всей стране приостановила или прекратила деятельность. Подобное решение приняла редакция свердловского издания Znak.com.
Всего в рейтинге изданий, которые упоминаются в других СМИ (онлайн, ТВ и печатной прессе) располагаются два издания из Нижнего Тагила. По подсчетам аналитиков Медиалогии, за 2 квартал 2022 года у TagilCity.ru 4 место (ИЦ 89,1, +1 позиция), у издания Mstrok.ru 14 место (ИЦ 12,72, -3 позиции).
В 2021 году за этот же период индекс цитируемости у двух тагильских СМИ был 47,45 и 21,84 баллов (8 и 11 места) соответственно. Так, редакция TagilCity.ru подняла ИЦ издания на 80%.
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