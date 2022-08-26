TagilCity.ru поднялся на 4 строчку рейтинга самых цитируемых СМИ Свердловской области

Всего в рейтинге изданий, которые упоминаются в других СМИ (онлайн, ТВ и печатной прессе) располагаются два издания из Нижнего Тагила. По подсчетам аналитиков Медиалогии, за 2 квартал 2022 года у TagilCity.ru 4 место (ИЦ 89,1, +1 позиция), у издания Mstrok.ru 14 место (ИЦ 12,72, -3 позиции).