Тагильский айтишник разрабатывает мобильное приложение для поиска человека

Иван Гражданов профессиональным программистом себя скромно не называет. Программирование Иван считает исключительно своим хобби. Однако мобильное приложение Ивана востребовано «еще вчера». Мобильная разработка тагильчанина поможет людям в поиске человека, в частности, волонтера. Человеку с ограниченными возможностями здоровья найти волонтера особенно актуально.
10 лет я создавал интернет-магазины. Сейчас занимаюсь мобильной разработкой. Приложение нужно было придумать, сделать, преподнести, чтобы люди увидели пользу, — сообщает Иван.
Несколько лет назад выпускник УПИ Иван Гражданов на соревнованиях на катамаранах получил травму. Понимание, что придется жить в инвалидной коляске, пришло не сразу.
Не желаю сидеть дома и смотреть в окно, как проходит жизнь. Не боюсь препятствий, — сказал Иван.
С поддержкой родителей и друзей удалось избежать депрессии. Появилась машина, а потом коляска, которую можно убирать в машину.
И с тех пор меня было уже не остановить, — говорит наш герой, участник проекта #безграничные_возможности2022.
Когда Ивану звонят друзья, они здороваются, а потом сразу спрашивают: «Ты где?» Вопрос всегда в тему, потому что не останется скоро в России городов, а на нашей планете стран, где еще не побывал Иван Гражданов. «Мы ж не знаем, где тебя носит», — смеются друзья.
Только за последний год путешественник побывал в Дубае, Москве, Санкт-Петербурге, в Крыму и в Сочи на Формуле-1. Тагильчанин путешествует и самостоятельно, в одиночку. Фото и впечатления о поездках Иван выкладывает Вконтакте и комментирует с завидным чувством юмора. Одним из самых экзотических стало путешествие в Таиланд с другом, который тоже в инвалидной коляске.
Если Иван все-таки временно находится в Нижнем Тагиле, то скорее всего он на тренировке в бассейне ФОК «Президентский».
Я регулярно хожу и не забрасываю. Плавание очень полезно и доступно для людей в колясках. За тренировку проплываю 800-850 метров. К скорости не стремлюсь, стремлюсь к здоровью.
Находясь дома, в Нижнем Тагиле, Иван Гражданов работает в меру возможностей и прокачивает скиллы в программировании. В клубах настольных игр в Нижнем Тагиле интеллигентный Иван в очередной раз составляет компанию в «Мафию» либо «Имаджинариум». Или собирается в инклюзивный поход с друзьями. И всегда охотно приезжает к детям на «Уроки дружбы и доброты». Такие уроки организуют друзья Ивана, а наш герой делится с ребятами своими мужественными историями.
Я самостоятельный и стараюсь преодолевать препятствия сам. Я стараюсь жить активно и всегда двигаться. Не стесняться, не лениться, не бояться.