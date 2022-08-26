Тагильский айтишник разрабатывает мобильное приложение для поиска человека

Находясь дома, в Нижнем Тагиле, Иван Гражданов работает в меру возможностей и прокачивает скиллы в программировании. В клубах настольных игр в Нижнем Тагиле интеллигентный Иван в очередной раз составляет компанию в «Мафию» либо «Имаджинариум». Или собирается в инклюзивный поход с друзьями. И всегда охотно приезжает к детям на «Уроки дружбы и доброты». Такие уроки организуют друзья Ивана, а наш герой делится с ребятами своими мужественными историями.