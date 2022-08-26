Тагильского предпринимателя будут судить за незаконную продажу алкоголя и сигарет

По данным следствия, с января по апрель 2022 года обвиняемый незаконно приобрел, перевез и хранил с целью сбыта в боксе гаражного кооператива и помещении сауны алкоголь и табачные изделия без маркировки. В общей сложности продукция оценена в более чем 1,5 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.