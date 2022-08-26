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Тагильского предпринимателя будут судить за незаконную продажу алкоголя и сигарет

Сегодня, 12:58
Фото: 1MI
Обвинительное заключение в отношении гражданина республики Азербайджан утверждено прокуратурой Ленинского района Нижнего Тагила. Мужчина обвиняется в незаконной торговле сигаретами и спиртосодержащей продукцией.

По данным следствия, с января по апрель 2022 года обвиняемый незаконно приобрел, перевез и хранил с целью сбыта в боксе гаражного кооператива и помещении сауны алкоголь и табачные изделия без маркировки. В общей сложности продукция оценена в более чем 1,5 миллиона рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Деятельность злоумышленника пресекли сотрудники правоохранительных органов. Всего из оборота были изъяты более 2,2 тысячи бутылок алкогольной продукции и 8,4 тысячи пачек табачных изделий.

#Ирина Кирилова#Криминал#Новости УрФО#Нижний Тагил#Контрафакт#Суд#Предприниматель
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